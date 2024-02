"הוא לרגע לא עזב את הנשק מהראש שלה": למעלה מחודשיים לאחר ששוחררה משבי חמאס, אגם גולדשטיין-אלמוג בת ה-18 חושפת עדות מטלטלת לפגיעה מינית של מחבל באחת החטופות בעזה. את העדות מסרה גולדשטיין-אלמוג לסמנכ"לית מטא לשעבר שריל סנדברג, שצילמה בשבועות האחרונים בישראל את הסרט התיעודי "Screams Before Silence".

הסרט "Screams Before Silence" בהפקת חברת קסטינה, שצפוי לצאת להפצה בחודש אפריל, עוסק בפשעים המיניים שביצעו מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר ואחריו. בשיחה איתה מספרת גולדשטיין-אלמוג על פגיעה מינית של מחבל חמאס באחת מהחטופות, ושאותה סיפרה לה החטופה עצמה. שימו לב: תוכן העדות קשה לקריאה ולצפייה.

"כל פעם שפגשתי מישהו, היו לפחות מישהי או מישהו אחד שחוו התעללות מינית והתעללות פיזית. כאילו חצי, חצי מהם, ולא פגשתי את כל הבנות שנמצאות שם", סיפרה גולדשטיין-אלמוג, "וכל אחת סיפרה גם על הסיפור חטיפה שלה, מאיפה היא נחטפה, מה עשו לה, מה היא ראתה, כל אחת נחטפה ממקום אחר, ואז הבנו גם שהיו בנות שהיו לבד. הן אמרו לנו שאין דבר כבר זה לבד, שזה שתיים-שתיים, שבנות הן לא לבד, והיו בנות שהיו לבד כל הימים האלה.

"ישבתי עם אחת מהן בערב, ואמרתי לה 'איך התייחסו אלייך? ספרי לי מה עברת עד עכשיו'. והיא התחילה לבכות והתחלתי לבכות איתה גם. זהו, אנחנו בוכות ביחד, ואז היא התחילה לספר לי. הוא אמר לה ביום האחרון, היא הייתה צריכה לעבור למקום אחר, מהדירה שהשומר שלה היה איתה, היא הייתה היא ועוד שומר, והוא אמר לה 'אנחנו עוברים עכשיו למקום אחר, לכי תתארגני. לכי תשטפי את עצמך בכיור'".

גולדשטיין-אלמוג המשיכה וסיפרה: "היא הלכה, נכנסה, שטפה את בית השחי - ואז הוא נכנס. הוא נכנס אליה למקלחת, לשירותים, וכיוון אקדח לראש שלה ישר והתחיל לנשק אותה והיא התחילה לבכות. והיא אמרה לי 'את מכירה את זה שאת בוכה והפה שלך ככה? ככה הייתי והוא לא הפסיק לנשק אותי בכל זאת'. והוא הוריד לה את כל הבגדים ונגע בה בכל הגוף, גם במקומות אינטימיים, והוא ביקש ממנה גם לגעת בו במקומות אינטימיים.

"והיא אמרה לי שהיא פשוט לא הפסיקה לבכות והוא פשוט לא הפסיק לעשות את מה שהוא עשה, והוא נהנה מזה. וכל חצי השעה הזאת הנשק בראש שלה, אין לה ברירה אחרת. שאלתי אותה 'ועשית את זה?', היא מספרת לי את הסיפור ואני שואלת אותה 'מה, תגידי, עשית את מה שהוא ביקש?', והיא כזה: 'מה זאת אומרת? ברור! לא הייתה לי את האופציה שלא'. כי הוא לרגע לא עזב את הנשק מהראש שלה.

"ואז הוא אמר לה 'תתלבשי', ויצא מהשירותים. וזהו, הם ישבו בסלון והיא פשוט, היא אמרה לי שהיו לה צפצופים באוזניים והיא פשוט לא הפסיקה לבכות והייתה בהלם, ואז העבירו אותה למקום אחר והיא לא ראתה אותו בחיים יותר והוא אמר לה לא להגיד לאף אחד".

אתמול (ב'), בריאיון לג'ייק טאפר ב-CNN, סיפרה סנדברג על צילומי הסרט - שטרם ידוע באיזה אופן יופץ בישראל. "כאשר העדויות החלו לצוץ לאחר 7 באוקטובר, השתיקה הייתה מחרישת אוזניים על אף שהיה ברור שבוצעו מעשי אונס ואלימות מינית. אסור לנו לאפשר השתקה וטיוח של מעשים כאלו אף פעם ובשום מקום בעולם. אנשים הכחישו וסירבו להודות שאכן בוצעו מעשים כאלו על ידי חמאס, ולכן הסרט ייתן להם הזדמנות לראות במו עיניהם, ולשמוע במו אוזניהם עדויות מפי ניצולים על הזוועות שהתרחשו וכיצד הקורבנות סבלו בדקות האחרונות של חייהם".

על עדותה של גולדשטיין-אלמוג אמרה סנדברג כי "לא ייתכן שנערה בת 18 בכל מקום בעולם תאלץ לראות, לשמוע ולעבור זוועות שכאלו".

.@sherylsandberg's new documentary: Hamas & sexual violence. Watch her full interview with @jaketapper here: https://t.co/6Kj4wCRaff pic.twitter.com/2jVt3lnOdl