השחקנית פולין קולינס ("שירלי ולנטיין") הלכה לעולמה בגיל 85

השחקנית הבריטית פולין קולינס הלכה הערב (חמישי) לעולמה והיא בת 85. קולינס זכורה בעיקר מתפקידה בסרט "שירלי ולנטיין" מ-1989, ומהסדרה המצליחה משנות השבעים "על אדונים ומשרתים".

קולינס סבלה בשנים האחרונות ממחלת הפרקינסון, ועל פי ההודעה שפרסמה משפחתה, היא "נפטרה בשלווה בבית האבות שבו חיה בלונדון".

קולינס נולדה בספטמבר 1940 במחוז דבון בדרום אנגליה, למדה בבית הספר למשחק "Central School of Speech and Drama" בלונדון ובשנות השישים החלה להופיע בתיאטרון. בהמשך הגיעה גם לטלוויזיה ולקולנוע, וכיכבה בסרטים "עיר של אושר" (1992), "האומץ של אמא" (1995), "לחיות בצל הכבוד" (1997), וב-"Mrs Caldicot's Cabbage War" ‏(2001).