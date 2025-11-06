השחקנית פולין קולינס ("שירלי ולנטיין") הלכה לעולמה בגיל 85
קולינס סבלה בשנים האחרונות ממחלת הפרקינסון, ועל פי ההודעה שפרסמה משפחתה, היא "נפטרה בשלווה בבית האבות שבו חיה בלונדון". עוד כיכבה בסדרה "על אדונים ומשרתים"
השחקנית הבריטית פולין קולינס הלכה הערב (חמישי) לעולמה והיא בת 85. קולינס זכורה בעיקר מתפקידה בסרט "שירלי ולנטיין" מ-1989, ומהסדרה המצליחה משנות השבעים "על אדונים ומשרתים".
קולינס סבלה בשנים האחרונות ממחלת הפרקינסון, ועל פי ההודעה שפרסמה משפחתה, היא "נפטרה בשלווה בבית האבות שבו חיה בלונדון".
כאמור, קולינס שיחקה בתפקיד הראשי בסרט המצליח "שירלי ולנטיין", תפקיד שעליו זכתה בפרס באפט"א, האוסקר הבריטי, והייתה מועמדת לאוסקר ולפרס גלובוס הזהב. עוד השתתפה בסדרה המצליחה "דוקטור הו". בשנת 2001 זכתה לתואר אבירות (OBE).
קולינס נולדה בספטמבר 1940 במחוז דבון בדרום אנגליה, למדה בבית הספר למשחק "Central School of Speech and Drama" בלונדון ובשנות השישים החלה להופיע בתיאטרון. בהמשך הגיעה גם לטלוויזיה ולקולנוע, וכיכבה בסרטים "עיר של אושר" (1992), "האומץ של אמא" (1995), "לחיות בצל הכבוד" (1997), וב-"Mrs Caldicot's Cabbage War" (2001).
ב-1969 התחתנה עם השחקן ג'ון אלדרטון ולזוג היו שלוש בנות. לקולינס יש בת מבוגרת יותר, לואיז, שנמסרה לאימוץ. השתיים נפגשו כשלואיז הייתה בת 22.