מבצע "שומר החומות" הכניס את תושבי ישראל לסיטואציה שהם כבר מכירים היטב - אבל סיבוב הלחימה הנוכחי גם הגיע עם תשומת לב עולמית בווליום גבוה מאי פעם. לא ברור אם זו העובדה שהקורונה הפכה את כדור הארץ למאוחד מתמיד, או שמחאות השחורים בארה"ב גרמו לאמריקאים להיות רגישים יותר לאי-צדק חברתי, אבל אין ספק שמעולם לא נראתה כמות כל כך גדולה של התבטאויות מצד הציבור האמריקאי והאירופאי בנוגע למצב בישראל ובעזה, כולל כמובן גם מפורסמות ומפורסמים.

חלק מהסלבס שמגיבים הם חדשים לתחום - אין להם ידע נרחב על ישראל והם מביעים את דעתם לראשונה - אבל זה לא המקרה של הקומיקאית האמריקאית שרה סילברמן, שהיא יהודייה, ביקרה בארץ כמה פעמים ואף הופיעה בישראל, ויש לה גם אחות בשם סוזן סילברמן שהיא רבה רפורמית שחיה בירושלים.

סילברמן אמנם גאה בזהותה היהודית, אבל מעולם לא הסתירה את התנגדותה לממשלה הישראלית ואת דעותיה לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. רק בינואר האחרון, סילברמן אמרה בפודקאסט שלה שהיא "לא נגד ה-BDS" והוסיפה: "אני מייחלת לסוף טוב לכיבוש. ישראל והממשלה הפלסטינית והחמאס צריכים לרצות לשים סוף לכיבוש ופה המכשול. זו לא רק ישראל שמרוויחה מהכיבוש ומשום מה זה סוד די שמור. זו כן ישראל מן הסתם, אבל הידיים של החמאס והרשות והמדינות הסובבות לא נקיות". אתמול, סילברמן התייחסה לאלימות ההולכת וגואה כלפי יהודים מסביב לעולם, וצייצה: "היהודים בתפוצות זקוקים לבעלי ברית. אנחנו לא ישראל. ואנחנו בהחלט לא הממשלה הישראלית".

Jews in the diaspora need allies. WE ARE NOT ISRAEL. And we sure as fuck aren’t the Israeli government. (Thank you to the mensch in grey) https://t.co/JtRbvBr1v4 — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) May 19, 2021

המגיבים, ברובם יהודים, תמכו בדבריה של סילברמן באופן חלקי, אבל גם העירו לה על כך שאופן הניסוח שלה רומז שהאזרחים הישראלים אינם זקוקים לאותה התמיכה. "אנחנו לא ישראל אבל עבורי, זו תזכורת טובה למה אנחנו צריכים את ישראל", כתב לה אחד המגיבים, ואחר הרחיב: "זה לא עוזר לאף אחד, שרה. אז זה בסדר לעשות את זה ליהודים בישראל? ברצינות, קחי צעד אחורה. תביני את ההתנהגות המסיתה והרדיקלית שאנטי-ציונות מעודדת. למדי היסטוריה יהודית, למדי על אנטישמיות. הקשיבי לאנשים שעושים את העבודה בתחום. לראות פשעים מהסוג הזה ולהגיד 'אנחנו לא ישראל!' זה להשליך את האחים והאחיות מתחת לגלגלים. זה מתרץ שנאה כלפי חצי מהקהילה היהודית בעולם".

עוקבת נוספת התרעמה דווקא על כך שסילברמן מדברת בלשון רבים, וצייצה לה בתגובה: "הדבר העיקר הוא לדבר רק עבור עצמך. אף אחד לא יכול לדבר 'בשמנו' או בשמי. בעיקר לא סלבריטאים חסרי חשיבות שמשתמשים במס שפתיים". צייצן אחר יצא נגדה בסרקזם: "דמיינו לעצמכם להיות כל כך מנותקים שתוך הקריאה לבעלי ברית אתם מרחיקים את עצמכם מאותם האנשים שנרדפים מלכתחילה. ממי את מצפה שיעמוד לצדם של יהודים אם לא יהודים אחרים?". בטוויטר הישראלי לא היו תגובות רבות, אבל רובן יצאו נגד סילברמן, וקראו לה בין השאר "מטורללת", "יהודית מחמד" וגם "מטומטמת".

We are not all Israel, but to me, This is a good reminder of why we NEED Israel. — absurd of the day (@Absurdoftheday) May 19, 2021

That is not helping anyone, Sarah. So it would be okay to do this to Jews in Israel? Seriously, take a step back. Realize the incendiary and radical behavior anti-Zionism encourages. Study Jewish history, study antisemitism. Listen to those who have been doing the work. — Blake Flayton (@blakeflayton) May 19, 2021

Imagine being so out of touch that at the call for allies you alienate yourself from the very people being persecuted. Who are you expecting to stand up for Jews if not other Jews?? — QueenHuds*Dimples & Eye Crinkles* (@QueenHuds) May 19, 2021