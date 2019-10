חודשיים לאחר שנפצע קשה בתאונת דרכים שכמעט גבתה את חייו, השחקן והקומיקאי קווין הארט פרסם אתמול סרטון אינסטגרם מרגש אשר מתעד את תהליך ההחלמה והשיקום שלו, ומביע הוקרת תודה על כך שנשאר בחיים. הארט, ששבר בתאונה את עמוד השדרה שלו בשלושה מקומות שונים, שהה כשבועיים בבית החולים לפני ששוחרר לביתו, ומאז הוא מתמקד בפעולות שיקום ופיזיותרפיה כדי לחזור לפעילות מלאה - תהליך שככל הנראה ייקח כשנה שלמה, לפי רופאיו. View this post on Instagram A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real) on Oct 29, 2019 at 8:51pm PDT "בעיקרון אתה מבין שאתה לא שולט בכלום", אומר הארט בסרטון, "וכשאלוהים מדבר, אתה חייב להקשיב. במקרה הזה אני באמת מרגיש שאלוהים אמר לי לשבת, שאני זז מהר מדי ועושה יותר מדי. לפעמים אי אפשר לראות את הדברים כפי שאמורים לראות אותם". "אחרי התאונה שלי, התחלתי לראות דברים אחרת", אמר. "אני רואה את החיים מפרספקטיבה חדשה לגמרי, וההערכה שלי לחיים עלתה עד הגג. אני מודה לכולכם על האהבה והתמיכה. אז אל תיקחו את היום כמובן מאליו, משום שמחר אינו מובטח. אני אסיר תודה לאלוהים ולחיים, ושאני עדיין כאן". התאונה עצמה התרחשה ב-1 בספטמבר, כאשר חברו של הארט ג'ארד בלאק נהג ברכב והאיץ לקראת פנייה, איבד שליטה על הרכב, החליק לתוך סכר והתנגש בעץ. הארט ישב במושב הקדמי בעוד ארוסתו של בלאק ישבה במושב האחורי. הארט ובלאק סבלו מפגיעות בגב, בעוד הארוסה נפגעה קלות בלבד. במקביל מדווח אתר TMZ כי הארט לא מתכוון לתבוע את בלאק על כך שגרם לתאונה, ואפילו לא הולך לתבוע את חברת הביטוח של בלאק על הנזקים שנגרמו לרכב או הוצאותיו הרפואיות. הסיבה, ככל הנראה, היא החברות בין השניים, כמו גם העובדה שארוסתו של בלאק היא המאמנת האישית של אשתו של הארט. יחד עם זאת, בלאק עצמו עשוי לתבוע את הארט על כך שברכבו לא הותקנו אמצעי הבטיחות הנדרשים. זאת למרות שאיש מנוסעי המכונית כלל לא היה חגור בחגורת בטיחות. {title}





