המתיחות ממשיכה לגבור בין התקשורת לממשלה, על רקע התקדמות המהירה בחקיקת חוק השידורים. מדובר ברפורמה מקיפה בהובלת שר התקשורת שלמה קרעי. אם אכן יעבור החוק, "הרשות לתקשורת משודרת" תהיה כפופה כמעט ישירות לשר, והוא יוכל לשלוט בעולם המדיה משמעותית יותר מבעבר.

אילנית לוי, שהגישה את תוכניתה השבועית לצד לירון זייד (במקום גלית גוטמן) לא הביעה את דעתה באופן חד משמעי על החוק, אך הבהירה מסר אחר: "כמישהי שיש לה הרבה חברים מהימין, אני גם אדם ימני, יש פה עניין. בגלל שמדובר בחוק של קרעי, אנשים לא הולכים לאותיות הקטנות. אנשים מאמינים להבטחות שמבטיחים להם, ומי שנמצא בימין 'חייב' ללכת עם החוק כי זו הפוזיציה".

המגישה המשיכה: "הם לא מבינים על מה מדבר החוק ומה האותיות הקטנות, אז אנחנו כמו עדר הולכים לצדדים. אנחנו לא עוצרים להבין מה זה אומר, והאם זה בסדר להיות בצד אחד ולא להסכים עם משהו שהוא עושה. זה חרה לי השבוע, כל מי שאני מסתובבת איתו אמר שזה טוב אבל לא הבנתי בכלל. צריך יותר לרדת לתוכן הדברים". זייד הוסיף לדבריה: "הממשלה הזו חושבת שמישהו צריך לעשות לה נעים בגב, ולעבוד בשבילה".