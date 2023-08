סיפורו של מייקל אוהר, כוכב ה-NFL בדימוס שאומץ על ידי משפחה לבנה ועשירה שהוציאה אותו מחיי העוני, הונצח בסרט שובר הקופות "הזדמנות שנייה" מ-2009, בכיכובה של סנדרה בולוק. אבל כעת, אוהר – כיום בן 37 – טוען כי חלק גדול מהסיפור שובה הלב הזה הוא שקר שרקמה המשפחה במטרה להרוויח על גבו, כך לפי דיווח של ESPN. שון טיוהי, האב המאמץ לכאורה, כינה את ההאשמות הללו "מעליבות".

בעתירה בת 14 עמודים שהוגשה ביום שני בבית המשפט המחוזי של שלבי, טנסי, אוהר טוען כי שון טיוהי (שגולם בסרט על ידי טים מקגרו) ולי אן טיוהי (אותה גילמה סנדרה בולוק) מעולם לא אימצו אותו – אלא רימו אותו כך שיחתום על אפוטרופוסות, ובכך למעשה יוותר על סמכותו לערוך עסקאות עבור עצמו. זאת, במסגרת מוסד האפוטרופוסות האמריקאי, שמאפשר את מינויו של אדם למנהל ענייניו האישיים או הפיננסיים של אדם אחר שאינו מסוגל לנהל אותם בעצמו, בשל גילו או בשל מגבלות פיזיות או נפשיות.

בעתירה, אוהר טוען כי בני הזוג טיוהי יזמו את העסקה שזיכתה אותם ואת ילדיהם הביולוגיים במיליוני דולרים של תמלוגים על הסרט (שגרף למעלה מ-300 מיליון דולר בקופות). אוהר עצמו לא הרוויח מאותם תמלוגים, כך לדבריו. שחקן ה-NFL לשעבר טען כי האפוטרופוסות "לא סיפקה לו קשרים משפחתיים עם בני הזוג טיוהי", וזאת למרות שהמשפחה המשיכה לכנותו "בנם המאומץ", וכן להשתמש במערכת היחסים איתו כדי לקדם את הקרן שלה, כמו גם את עבודתה של לי אן כסופרת וכמרצה למוטיבציה.

סנדרה בולוק וקווינטון ארון ב"הזדמנות שנייה" | צילום: יח"צ באדיבות yes

באמצעות העתירה, אוהר מבקש מבית המשפט לסיים את האפוטרופוסות ולהוציא צו האוסר על משפחת טיוהי לעשות שימוש בשמו ובדמותו. הוא גם מבקש פירוט מלא של הכסף שהרוויחה המשפחה בזכות שימוש בשמו, ודורש שהמשפחה תשלם לו את "חלקו ברווח", בתוספת "פיצויים עונשיים", כך לפי ESPN.

אוהר גדל עם 11 אחים ואימו הביולוגית נאבקה בהתמכרות לסמים. בגיל 10 הוא הוכנס למערכת האומנה ואת רוב שנות התבגרותו העביר במעבר מבית לבית, כשלעיתים הוא גם גר ברחוב. הוא היה מוכשר בספורט כנער, ובתקופה זו הוצג בפני מנהל בית ספר נוצרי פרטי בשכונת ממפיס האמידה, שם החל לשחק פוטבול. במהרה הוא הפך לשחקן בעל פוטנציאל אדיר, וקיבל הצעות למלגות שונות בקולג'. בתיכון, אוהר שהה לעיתים קרובות בבתים של חבריו, כולל ילדי משפחת טיוהי, עד שלי אן ושון הזמינו אותו לעבור לגור איתם – ועודדו אותו לקרוא להם "אמא" ו"אבא". בממואר שלו מ-2011, "Beat the Odds", כתב אוהר כי הזוג טיוהי הסבירו לו ש"האפוטרופסות היא 'בערך אותו הדבר כמו הורים מאמצים'".

מייקל אוהר | צילום: Scott Cunningham, Getty Images

לפי הדיווח, ארבעת בני משפחת טיוהי – ההורים ושני הילדים הביולוגיים, קולינס ואס-גי – הרוויחו 225 אלף דולרים בתוספת 2.5% מ"הזדמנות שנייה", בעוד אוהר לא הרוויח כלום. לפי ESPN, הוא חתם לכאורה על חוזה נפרד משל שאר המשפחה ב-2007, חוזה שלמעשה מסר את זכויות סיפור החיים שלו לאולפני פוקס המאה ה-20 "ללא כל תשלום שהוא". אוהר טוען כי הוא לא זוכר שחתם על חוזה שכזה, ואם כן, אף אחד לא הזהיר אותו מפני ההשלכות שלו.

במשך שנים אוהר הביע בפומבי את אי שביעות רצונו מהאופן שבו תואר בסרט. לפי ESPN, הוא טען כי "כמה מקבלי החלטות ב-NFL הניחו שהוא איטי מנטלית או חסר כישורי מנהיגות", וזאת מכיוון שבסרט הוא מוצג כ"לא אינטליגנט". את דמותו של אוהר גילם בסרט השחקן קווינטון ארון.

לפני כשבוע אוהר פרסם את ספרו השלישי, "When Your Back’s Against the Wall: Fame, Football, and Lessons Learned through a Lifetime of Adversity" (בתרגום חופשי: כשגבך מול הקיר: תהילה, פוטבול ולקחים שנלמדו לאורך חיים של מצוקה"). בממואר הזה, כותב אוהר כי "יש כל כך הרבה דברים שצמחו מ'הזדמנות שנייה' שאני אסיר תודה עליהם, וזו אולי הסיבה שבגללה זה מפתיע שהחוויה שמקיפה את הסיפור הזה היא מקור מרכזי לכאב הכי עמוק שהרגשתי ב-14 השנים האחרונות".

סנדרה בולוק ב"הזדמנות שנייה" | צילום: יח"צ באדיבות yes

בהמשך לפרסום טענותיו של אוהר, שון טיוהי הגיב וכינה את ההאשמות הללו "מעליבות". "אנחנו הרוסים", אמר שון ל- The Daily Memphian. "זה קשה להאמין שהיינו עושים כסף על גבם של אחד מהילדים שלנו. אבל אנחנו הולכים לאהוב את מייקל בגיל 37, בדיוק כמו שאהבנו אותו כשהיה בן 16". שון טיוהי גם הכחיש את טענותיו של אוהר באשר לרווחים מ"הזדמנות שנייה". "ובכן, מייקל לואיס (מחבר הספר 'הזדמנות שנייה', שעליו היה מבוסס הסרט) נתן לנו חצי מהחלק שלו. כולם במשפחה קיבלו סכום שווה, כולל מייקל. זה הסתכם בערך ב-14 אלף דולרים לכל אחד".

לדברי טיוהי, האפוטרופוסות הייתה דרך לרצות את ה-NCAA (התאחדות ספורט הקולג'ים הלאומי) לקראת תחילת דרכו המקצועית של אוהר בעולם הפוטבול. "מייקל גר איתנו במשך הרבה זמן, וה-NCAA לא אהבו את זה", כך אמר שון טיוהי. "הם אמרו שהדרך היחידה שבה מייקל יוכל להגיע לאוניברסיטת מיסיסיפי היא אם הוא יהיה באמת חלק מהמשפחה. אמרתי למייקל, 'אם אתה מתכנן ללכת לאוניברסיטת מיסיסיפי, אנחנו חושבים שאתה צריך להיות חלק מהמשפחה. זה (האפוטרופוסות) מה שיאפשר את זה, באופן חוקי'. יצרנו קשר עם עורכי דין שאמרו לנו שאנחנו לא יכולים לאמץ אדם מעל גיל 18 – הדבר היחיד שיכולנו לעשות זה לפנות לאפוטרופוסות". טיוהי גם אמר כי המשפחה תסיים את האפוטרופוסות אם אוהר ירצה בכך.

"זה קשה, כי אתה צריך להגן על עצמך, אבל אנחנו נעשה מה שהוא רוצה", אמר טיוהי. "אם הוא יגיד 'אני לא רוצה להיות חלק מהמשפחה הזו יותר', אנחנו נהיה מאוד עצובים, אבל אנחנו נטפל בזה. ההאשמות האלה מעליבות, אבל תראו, זה עולם משוגע – וצריך לחיות בו".