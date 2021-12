אלק בולדווין, שירה למוות בשוגג בצלמת האלינה האצ'ינס על סט הסרט "Rust" באוקטובר, העניק ראיון מלא ראשון לתקשורת והתייחס לפרטי המקרה ולתחושותיו הקשות. "אפילו עכשיו אני עדיין מתקשה להאמין, זה לא מרגיש לי אמיתי", הוא אמר למראיין ג'ורג' סטפנופולוס ברשת ABC ניוז, בשיחה שתשודר במלואה מחר בלילה.

בטיזר מתוך הראיון, נראה המראיין שואל את בולדווין איך הוא מתמודד עם רגשות האשמה ועם התחושה שיש מי שרואים בו אחראי למותה של האצ'ינס. הוא נשאל איך קרה שלחץ על ההדק והבהיר: "לא לחצתי על ההדק. לעולם לא הייתי מכוון אקדח על מישהו ואז לוחץ על ההדק". לדבריו, לא היה אמור להיות בסביבה שום נשק חי. "אין לי מושג", אמר בהתייחס לעובדה שנשקו ירה כדור חי. "מישהו הכניס קליע חי שלא היה אמור להיות על הסט בכלל לתוך האקדח".

על האצ'ינס, אמר בולדווין כי "היא הייתה מישהי שכל מי שעבד איתה אהב אותה והעריך אותה". כשנשאל "האם זה הדבר הכי גרוע שקרה לך?", ענה: "כן. כי אם אני חושב אחורה, אני חושב 'מה הייתי יכול לעשות?'".

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq — ABC News (@ABC) December 1, 2021

בחודש שעבר, עורך דינה של אחראית הנשק על הסט, האנה גוטיירז-ריד, טען בסדרת ראיונות כי יש אפשרות שמישהו הכניס כדורים חיים לתוך קופסת כדורי הדמה במטרה לחבל בסרט: "למה שמישהו ישים כדורים חיים בקופסה שכתוב עליה 'דמה'? למה שתעשה את זה אלא אם אתה רוצה לגרום לתאונה על הסט?".