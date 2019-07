כמו כל חובב ריאליטי ישראלי, גם אני מאוהב כבר שנים בליהיא גרינר. קשה לחשוב על דמות ריאליטי מוצלחת ממנה: היא פרועה, משוחררת, חכמה ומצחיקה בטירוף, יש לה חוש לדרמה ויכולת לקחת הכל בפרופורציות ולהבין שזאת רק טלוויזיה. לאורך השנים, בהאח הגדול, הישרדות VIP ובמה שקורה באילת VIP, היא סיפקה עניין עם ריבים, סכסוכים, בגידות ושערוריות. הכניסה של ארוסה לבית האח הגדול תיזכר כאחד הרגעים הגדולים (גם אם קשים) בתולדות הריאליטי הישראלי, רגע שחצה את גבולות הפורמט והיה כמעט אמיתי מדי. אבל את רוב הדברים שאנחנו אוהבים בליהיא הטלוויזיונית, לא היינו רוצים לפגוש בחיים האמיתיים. נעזוב את סוגיית הארוס בצד, גם השטויות הקטנות שעשתה בעונה האחרונה של הישרדות VIP לא היו עוברות בחיים. כמו כולם, היא קראה לשקד קוממי "ג'חנון" לאורך כל העונה וצחקה על מראהו התימני, אבל פה היא באמת לא הייתה לבד (נחזור לזה בהמשך). בשונה מהשאר, היא לא הסתפקה בשקד ונהנתה לחקות את לונא במבטא סטריאוטיפי וגס, חיקויים שהתקבלו בנוחות על ידי חבריה. מה שאולי מבהיר יותר מכל את הקיצוניות של ליהיא הייתה התקרית עם שמחה. במסגרת משימה סודית שקיבלה, ליהיא הייתה צריכה לגרום לשבט להצביע נגדה, אז היא עשתה מה שאף אחד אחר לא היה עושה במקומה: התבייתה על המשתתפת כבדת המשקל וצחקה עליה שהיא שמנה. שמחה כבר סלחה וליהיא הצדיקה את המעשה בכך שמדובר במשחק, אבל קשה להתעלם מהעובדה שמכל הדרכים בעולם לחטוף הדחה היא בחרה דווקא בבריונות פוגענית. View this post on Instagram בעוד ליהיא ונעמה עסוקות בפוליטיקה החדשה שנוצרה בין השבטים, לאסף יש צרות אחרות... הישרדות וי.איי.פי, הערב אחרי "המגזין" A post shared by הישרדות - העמוד הרשמי (@survivor.israel) on Mar 30, 2019 at 6:02am PDT בחזרה לחיים האמיתיים, כלומר לאינסטגרם: השבוע היא העלתה סרטון בו היא משתלחת בשוטר שנתן לה דו"ח. היא החזיקה את המכשיר ביד וטענה שהוא כבוי ושהיא משתמשת בדיבורית, אבל השוטר ככל הנראה לא התרשם. בסרטון היא סיפרה על המקרה וקראה לשוטר "תימני קטן שנראה כמו התחת שלי". התגובה הציבורית לא איחרה לבוא, הגולשים כעסו וגם השוטר והמשטרה, שבודקים דרכים משמעתיות ואזרחיות לתבוע את עלבונם. מהצד השני קמו כמובן כל אבירי חופש הפוגענות, שהגנו על זכותה של ליהיא לקלל את מי שבא לה ותהו למה אנחנו כל כך כבדים. ליהיא מצדה, פרסמה תגובה בה היא "מתנצלת אם פגעתי" (זאת לא התנצלות) והסבירה שהיא לא יכולה להיות גזענית כלפי תימנים כי בן זוגה וילדיה תימנים בעצמם. אישית, לא כל כך אכפת לי שליהיא התגזענה דווקא על שוטר, אבל התגובות העיוורות שלה ושל תומכיה כבר היו הרבה יותר מקוממות. ליהיא גרינר לא "סתם" קיללה בהתפרצות כעס רגעית, היא העלתה סרטון לעשרות אלפי עוקביה כי היה לה נורא חשוב לשתף את הגזענות שלה ברבים. היא לא צריכה לשבת על זה בכלא, אבל בהחלט מגיע לה להתמודד עם ההשלכות. למה "תימני קטן שנראה כמו התחת שלי" זאת אמירה גזענית? כי הרגשת צורך להכניס את העובדה שהוא תימני. ובכל זאת, למיתממים בהבנת הנקרא: מדובר ברצף של תכונות שליליות: הוא נמוך קומה, הוא מזכיר במראהו את הישבן של ליהיא גרינר והוא תימני. הצימוד לשאר התכונות השליליות מבהיר שהכוונה הייתה שלילית. היא הרי לא היתה משבצת שם תכונה חיובית "איש חכם וקטן שנראה כמו התחת שלי", אז ברור שבעיני הדוברת, "תימני קטן" זה לא ציון עובדה נייטרלית אלא כינוי גנאי (שמכוון לסטריאוטיפים קיימים על תימנים). אם אתם רוצים להיכנס לעומק המשמעות הנרמזת, ליהיא הרגישה שהשוטר השתמש בכוח שיש לו עליה מתוקף תפקידו, אז היא ניסתה להקטין אותו ולהזכיר לו שגם עם מדים הוא עדיין תימני קטן ומכוער. בקשר להתנצלות, חשוב להבהיר את המובן מאליו: העובדה שיש לך בן זוג תימני לא נותנת לך שום רשות להתגזען על תימנים. למעשה, בדיוק כמו "יש לי חברים ערבים", הטענה הזאת מושמעת אך ורק מפיהם של גזענים. מי שמשתמש במוצאו של בן זוגו כדי לקבל 'כרטיס יציאה מהכלא' על אמירות גזעניות, רק מראה כמה הוא משתוקק לבטא את גזענותו. למה שמישהו בכלל יסתכל על הקשרים בחייו מנקודת המבט של אוסף המיעוטים שמותר לו להשמיץ? אם כבר, זה אמור להפוך אותך לרגיש יותר לאחר, לא לתת לך רישיון לרמוס אותו. ליהיא לא מבינה איך אנחנו אומרים שהיא גזענית אם ילדיה חצי תימנים, אני לא מצליח להבין למה היא לא מפסיקה להגיד דברים גזעניים על תימנים מאותה סיבה בדיוק. ההסבר "איך אני יכולה להיות גזענית אם התחתנתי עם אחד כזה" מפספס את העיקר - לא מעניין אותנו מה את מרגישה עמוק בפנים, הרגשות שלך הן לא מה שחשוב פה, אלא מי שעומד בצד השני של האמירות הגזעניות. אנחנו מתעצבנים על אמירות גזעניות כי אנחנו רוצים לנקות את השיח מגזענות, כדי שילדים קטנים לא ירגישו שהמוצא שלהם הוא מקור ללעג. באופן כללי, עדיף שתהיה גזען אמיתי ששומר את דעותיו לעצמו, מאשר אדם נאור בליבו שמטנף את השיח עם הג'יפה שיוצאת לו מהפה. הגזען חושב שהוא גיבור הסיפור הזה, לכן הוא מספר על חבריו הערבים ובני זוגו התימנים, כאילו הוא ניצח במלחמת התקינות הפוליטית. מטרת התקינות הפוליטית אינה להמיר גזענים, אלא למנוע פגיעה במי שסובל מגזענות. ואם אנחנו כבר שם, גם תימנים לא צריכים להשמיע דעות גזעניות על תימנים, חברות במיעוט לא מקנה לך זכות להשמיץ אותו. אנשים אוהבים לקפוץ עם הדוגמה של אפרו-אמריקאים שמשתמשים בכינוי הגנאי "ניגר", אבל חשוב להבהיר: מדובר בביטוי שנוכס מחדש ושינה את משמעותו בתוך ההקשר של התרבות השחורה. זה לא שלשחורים מותר להגיד ניגר וללבנים לא, אלא שהניגר ששחורים אומרים שונה במהותו מהניגר של הלבנים. הביטוי התפצל לשתי משמעויות הפוכות, דבר שלא קרה לבדיחות על תימנים. בקיצור, גזענים וכושלים בלשונכם יקרים, זה לא כזה מסובך, אנחנו לא רוצים לשמוע את הביוגרפיה שלכם ועל כל פגישה שלכם עם חברי הקהילה הנפגעת, לא צריך לפתוח טבלאות כדי להבין למי מותר להגיד מה, רק אל תתבטאו בגזענות, זה עד כדי כך פשוט. עולה בראשכם אמירה גזענית? תסתמו את הפה ואל תגידו אותה. אולי בהמשך, אם תתמידו מספיק, המחשבה הגזענית בכלל לא תעלה מלכתחילה. אז אחרי שסידרנו את זה, אני רוצה להתייחס לתופעה הכי תמוהה שההתבטאות של ליהיא והזעם בעקבותיה האירו. משום מה, תימנים נותרו העדה האחרונה בישראל שעדיין מותר בכיף להתגזען עליה. רק תראו את הפרסומת לקופת חולים מכבי ממרץ האחרון, שאף זכתה לכינוי "פרסומת התימנים". כמעט לא תשמעו אנשים אומרים יותר שכורדים הם טיפשים או שמרוקאים אלימים, אפילו אשכנזים קרים כבר מחליק פחות טוב בגרון. היחידים שעד היום שומעים את אותן בדיחות שהכרתי בבית הספר היסודי הם תימנים (אני מתייחס רק ליהודים, כי ערבים כמובן סובלים מגזענות קשה ועמוקה בהרבה). זאת שאלה שמטרידה אותי כבר לא מעט זמן, ופעמים רבות כשאני מעלה את הסוגיה בפני אנשים, הם עונים "אבל הם באמת ככה", ואז מחזקים עם "גם התימנים אומרים את זה". מה אנשים שאומרים "נו מה, הוא תימני" חושבים, שהגזע של בנאדם באמת מסביר את האופי שלו? אני יודע שרוב מי שאומר את זה לא באמת חושב ככה ולא שופט אף אחד על פי תימניותו. אבל אם כך, לא ברור למה הם ממשיכים להגיד את זה, תחשבו מה הייתם מרגישים אם הייתם שומעים אירופאי אומר "נו מה, הוא יהודי" על מישהו קמצן. בואו ננסה את זה: שקד שקדימון כן, ג'חנון לא | צילום: צילום מסך מתוך רשת 13 אני באמת לא מבין למה נראה לכולם הגיוני לקרוא לשקד קוממי "ג'חנון" לאורך כל העונה של הישרדות VIP. זה לא מצחיק, זה אינפנטילי וזה ממש לא משהו שאנחנו צריכים לשמוע שוב ושוב בטלוויזיה. גם אם כולם ברחוב מדברים ככה, תקשורת ההמונים צריכה להציב גבולות להתנהגות פוגענית ולא לקבע את הסטריאוטיפים. השיח הציבורי לא צריך עוד גזענות, הוא מסתדר מספיק טוב גם ככה, ויש מספיק קללות יפות ועסיסיות שלא מוציאות אותך גזען. לא מעניין אותי כמה תימנים חושבים שזה סבבה לצחוק על תימנים, זה לא הופך את זה ללגיטימי. ואם אתם בכל זאת רוצים לשחק את משחק הזהויות, אז אני כאשכנזי נפגע מאוד כשאני שומע טינופת גזענית, לא משנה כלפי מי היא מופנית, זה אפילו מחזיר אותי לסבתא שלי וכל הגזענות שהיא ספגה בשואה. הנה, העליתי את השואה, אם זה לא ישכנע ישראלים להפסיק להוציא זבל מהפה, אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות. {title}





