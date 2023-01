21 שנים אחרי התביעה של אורי גלר - קדברה חוזר למשחק הקלפים של פוקימון: גלר תבע את נינטנדו בשנת 2000 בגין שימוש בלתי מורשה בשמו בקלפי פוקימון ובמוצרים נלווים ואף דרש פיצויים – זאת בטענה שהפוקימון קדברה הוא למעשה דמות לא רשמית של גלר וכי המראה והשם של הדמות, דומים מדי למראה שלו. בכל מה שקשור לשם, שמו היפני של אותו פוקימון נכתב בכמה דרכים שונות - 'יונגרר', 'יונגלר' ו'יון גלר' - ולכן גלר טען כי הפוקימון המדובר מהווה גניבה.

בשנת 2020, החליט גלר לסיים את הסכסוך שלו עם פוקימון וצייץ: אני באמת מצטער על מה שעשיתי לפני 20 שנה ילדים ומבוגרים, אני משחרר את האיסור. עכשיו הכל תלוי בנינטנדו לגבי החזרת קלף 'קדברה' בחזרה. עכשיו! הרבה אנרגיה ואהבה לכולם.

כעת, 21 אחרי אותה תביעה מפורסמת, הודיע גלר כי ביוני הקרוב – קדברה יחזור רשמית למשחק הקלפים של פוקימון, כקלף מספר 151. "ב-16 ביוני קדברה, שלא הופיע בקלפי פוקימון מאז 2002 בשלל סכסוך משפטי בין פוקימון לגלר, חוזר. אני משחרר את האיסור מפוקימון, סלחו לי", צייץ גלר.

June 16. will feature the first Kadabra, who hasn’t appeared on cards since 2002 due to a legal dispute between Pokémon and Geller, who sued them due to the likeness yungeller and Uri GELLER. I released Pokémon from the ban. Forgive me.#Pokemon pic.twitter.com/QwLviQJbS4 — Uri Geller (@theurigeller) January 25, 2023

"לפני 21 שנה הייתי בהופעה בטוקיו. נכנסתי לקניון והקיפו אותי עשרות ילדים שהשתחוו וצעקו 'יון גלר יון גלר'. לקחתי קלף מאחד הילדים והייתי בשוק – ראיתי את השם שלי על כרטיס פוקימון ביפנית", מספר גלר בשיחה עם mako. "נינטנדו ופוקימון אף פעם לא ביקשו ממני רשות – לא שלחו אימייל ולא התקשרו. אם הם היו עושים זאת – הייתי נותן להם את זה באהבה".

איך הגבת?

"הלכתי לעורכי הדין שלי בלוס אנג'לס כדי לתבוע אותם ואמרו לי שאני צריך לתבוע ביפן. בינתיים, נינטנדו ופוקימון הוציאו את הקלף הזה מהסירקולציה במה שהיה כמו פצצת אטום למי שאוסף את הקלפים. 20 שנה הם לא מדפיסים את הקלף ואני מקבל אלפי אימיילים מכל העולם – לא רק מילדים, אלא גם מאנשים מבוגרים. לא יאמן איזה מגוון של אנשים אוהבים את פוקימון. 90% מהתגובות היו בקשות ותחנונים להוריד את האיסור ו-%10 היו דברים קשים כמו 'יא בן ז**ה, למה עשית את זה?' וכמובן מיילים אנטישמים".

מה גרם לך להוריד את האיסור?

"ב20 השנה שחלפו הפכתי לסבא. ראיתי את הצעצועים של הנכדות שלי, רומי וליה, ואמרתי לעצמי 'רק רגע, עשיתי טעות, אסור היה לי לתבוע את פוקימון'. למעשה, הבחור שצייר את הפוקימון היה ילד כשהוא ראה אותי מופיע בטוקיו טאוור. ככה הוא כנראה קיבל את הרעיון לצייר את יון גלר עם כפית עקומה. כתבתי מכתב למנכ"ל של חברת הקלפים של פוקימון והיא הזמינה את ראשי החברה למשרד שלהם, ואמרה להם שאני נותן להם שוב את הרשות להשתמש בקלף. קיבלתי מכתב מדהים שאני מציג במוזיאון, ואז קיבלתי הפצצות של אימיילים. הבטחתי שכשאני אדע שפוקימון מחזירה את הקלף למשחק אני אודיע על זה.

"שמעתי ממקורות מסוימים שזה עומד לחזור, שמתי את זה בכל הרשתות וזה התפוצץ בטוויטר. אני מאוד מאושר שזה חוזר כי אני ראיתי איזה תגובות זה הוציא מאנשים. לא האמנתי שאנשים יכולים להיות מכורים ברמה כזו לפוקימון. רק אז הבנתי את הטעות שעשיתי וביקשתי סליחה ואפילו אמרתי על עצמי שאני טיפש. התגובות של אנשים הן כאילו הם מצאו איזה משהו קדוש. בשביל הרבה אנשים פוקימון זה דבר קדוש – כמו כדורגל".