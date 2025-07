| צילום : Dominik Bindl/Getty Images for Tribeca Festival | באדיבות yes

"You killed my father, prepare to die": השחקן היהודי-אמריקאי מנדי פטינקין, שגילם את איניגו מונטויה האיקוני בסרט "הנסיכה הקסומה", מתח ביקורת חריפה ונוקבת על פעולות ישראל בעזה, ובריאיון חדש הוא השווה את מדיניות הממשלה ש"המצפון לא יכול לשאת", למשבר הזהות שעוברת דמותו בסרט לאחר שנקמה את מותו של אביה *- ואף יצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי הוא מהווה איום על עתיד ישראל והעם היהודי כולו.

בריאיון שפורסם ב"ניו יורק טיימס", סיפר פטינקין (72) כיצד צפייה חוזרת ב"הנסיכה הקסומה" הזכירה לו את פעולותיה הצבאיות של ישראל: "הסרט שודר, ובדיוק באותו הרגע שהסתכלתי זו הייתה הסצנה האחרונה - כשהאיש בשחור יושב עם איניגו ליד החלון ושואל אותו אם ירצה להיות שודד הים האימתני הבא, ואיניגו מונטויה עונה: 'כל כך הרבה זמן הייתי בעסקי הנקמה, עכשיו כשזה נגמר - אני לא יודע מה לעשות עם שארית חיי'".

משם עבר השחקן, שכיכב גם בסדרה "הומלנד" ובסרט "ינטל", לביקורת קשה על נתניהו וממשלתו: "אני מבקש מהיהודים לחשוב על מה שהאיש הזה, בנימין נתניהו, והממשלה הימנית שלו עושים לעם היהודי בכל העולם. הם מסכנים לא רק את מדינת ישראל, שחשובה לי מאוד ואני רוצה שתתקיים, אלא גם את האוכלוסייה היהודית ברחבי העולם.

"לצפות במה שקורה, לראות שהיהודים מאפשרים שזה יקרה לילדים ואזרחים בכל הגילים בעזה, לא משנה מהי הסיבה - זה בלתי מוסרי ובלתי נתפס", הוא המשיך. "אני מבקש מכם, יהודים בכל מקום בעולם, לקחת זמן עם עצמכם ולחשוב, 'האם זה מתקבל על הדעת? האם זה דבר שניתן לקיים? איך ייתכן שעשו לכם ולאבותיכם את זה, ואתם עושים את אותו הדבר לאחרים?'".

"בנימין נתניהו והממשלה הימנית שלו עושים לעם היהודי בכל העולם". נתניהו | צילום: לע"מ

בחלק אחר של הריאיון, פטינקין נזכר במפגש עם מספר פוליטיקאים בולטים בתחילת שנות ה-80, כשהוזמן לעצרת למען יהדות ברית המועצות. "הייתי על הבמה עם בני התינוק", הוא סיפר, "מריו קואומו היה מימיני, אד קוץ' ישב מאחורינו וזר ישב לידי. לא ידעתי מי הוא, אבל הייתה לו תחושת דחייה, אז לקחתי את בני והעברתי אותו מצד שמאל לזרוע הימנית שלי, כדי שבני יהיה בין קואומו לביני, ולא ליד האיש הזה".

פטינקין סיפר שה"איש הלא נעים", שהתברר כשגריר ישראל באו"ם באותה תקופה, עלה לבמה כדי לשאת דברים. "שמעתי הרבה את ההורים שלי אומרים את המשפט הזה בשכונת דרום שיקגו, בקהילה היהודית: 'זה טוב ליהודים' או 'זה רע ליהודים'. במוחי שמעתי: 'זה בדיוק ההגדרה למה שרע ליהודים' - ולא הכרתי את האיש. רק ידעתי שהוא איום על הילד שלי. מאוחר יותר למדתי ששמו של האיש הזה היה בנימין נתניהו".

פטינקין כבר ביקר בעבר את ממשלת נתניהו, והבהיר שוב שהמחלוקות הפוליטיות שלו עם מדיניות ישראל אינן קשורות לקהילה היהודית עצמה: בפוסט שפרסם ב-X בשנת 2021, הוא כתב כי "אני רוצה להדגיש שביקורת על מדינת ישראל אינה זהה לביקורת על יהדות, יהודים או אזרחים ישראלים, בדיוק כפי שביקורת על ממשלת ארה"ב אינה ביקורת על העם האמריקאי".