ג'יימי פוקס וג'ניפר אניסטון מסתבכים: השחקן זוכה האוסקר ג'יימי פוקס, שלפני כחודש הודיע על החלמתו מהסיבוך הרפואי שחווה וחזרתו לעבודה, פרסם הלילה (שבת) פוסט תוקפני ובעל ניחוח אנטישמי בחשבון האינסטגרם שלו. "הם הרגו בחור בשם ישו... מה אתם חושבים שהם יעשו לכם?", כתב פוקס לצד ההאשטגים "חברים מזויפים" ו"אהבה מזויפת". הפוסט עם המשמעות הלא ברורה נמחק מהחשבון של פוקס כעבור כמה שעות.

Whoah. Jamie Foxx posted this to his Instagram story. pic.twitter.com/NM1VJmmJvE — An0maly (@LegendaryEnergy) August 4, 2023

עוד בטרם נחמק הפוסט של פוקס, הוא הופץ ברשתות לצד טענות כי מדובר בפוסט אנטישמי - ומה שעורר עוד יותר סערה הוא הלייק שנתנה לו כוכבת "חברים" ג'ניפר אניסטון. אחרי שהפוסט נמחק, אניסטון מיהרה להבהיר את הדברים בסטורי משלה: "זה מחליא אותי. לא עשיתי לייק בכוונה או בטעות, אך חשוב מזה - אני רוצה להבהיר לחבריי ולכל מי שנפגע מהפוסט הזה שהופיע בפיד שלו, אני לא תומכת באנטישמיות בשום אופן, ואין לי שום סובלנות כלפי שנאה מכל סוג. נקודה".

בחודש שעבר פוקס פרסם סרטון, ובו הוא מדבר לראשונה על מצבו הרפואי ואשפוזו. "עברתי משהו שלא חשבתי שאעבור", אמר פוקס בסרטון מבלי לפרט מהו בדיוק אותו סיבוך רפואי שבגללו הוא אושפז. "אני יודע שהרבה אנשים רצו לקבל ממני עדכון על מצבי, אבל האמת היא שפשוט לא רציתי שתראו אותי ככה. רציתי שתראו אותי צוחק, מבלה, חוגג, מתבדח, עובד על סרט או תוכנית טלוויזיה. פשוט לא רציתי שתראו אותי עם צינורות שיוצאים ממני".

הסטורי של ג'ניפר אניסטון | צילום: מתוך אינסטגרם, instagram