הכוכב הגדול מוריד הילוך בהוליווד: בחודש שעבר מכר בראד פיט נתח משמעותי מהמניות שלו בחברת ההפקות שבבעלותו Plan B, אותה הקים עם אשתו לשעבר ג'ניפר אניסטון. כעת, מתבררות הנסיבות שמאחורי הקלעים – מדובר בחלק מהתוכנית של אחד הכוכבים הגדולים בתעשיית הקולנוע העולמית להתרחק מהוליווד, כך מדווח האתר Page Six.

פיט, שמכר 60 אחוז מהחברה שייסד לתאגיד תקשורת צרפתי, "רוצה לחיות חיים שלווים תוך שהוא מתקדם ומחליט איך 'חצי פנסיה' תיראה עבורו", אמר מקור לעיתון. השחקן בן ה-59 עתיד להתרחק ממיזמים עסקיים אחרים שלו, אך "דבר אחד שהוא החליט זה שהוא כנראה ימשיך לשחק", הוסיף אותו מקור. "הוא שוקל לעזוב את הוליווד ולעבור לצרפת, להתעסק בכרם שלו ובאמנות ולעשות רהיטים... הוא רק רוצה לחיות בשלווה".

כבר לפני שמכר את חברת ההפקות שלו, היו דיווחים לפיהם מדובר בצעד מטרים לעזיבתו של פיט את הקריירה ההוליוודית שלו. אולם לצד הדיווח כעת, מקורבים לשחקן טוענים כי אין לו תוכניות לעשות זאת בעתיד הנראה לעין. "בזמן שבראד השקיע הרבה זמן במגוון עסקים, ובראשם השאטו מיראבל, הנכס הצרפתי שרכש עם אשתו לשעבר אנג'לינה ג'ולי, וביתר תחומי העניין שלו כמו ארכיטקטורה, הוא עדיין מחויב לחלוטין לקריירת המשחק שלו", טען מקורב לשחקן, והבהיר: "הוא לא עוזב את הוליווד".

פיט מככב בימים אלה בסרטו המדובר של דמיאן שאזל "בבילון", לצידה של מרגו רובי, שיעלה לאקרנים בישראל בהמשך החודש ועוסק, באופן אירוני, בתעשיית הסרטים ההוליוודית. בהמשך צפוי השחקן לככב בסרט על פורמולה 1, שאחד ממפיקיו הוא נהג מרוצי המכוניות המצליח - לואיס המילטון הבריטי.

בספטמבר האחרון פיט הציג לראשונה כמה מעבודות האומנות שלו בתערוכה, במוזיאון Sara Hildén בטמפרה, פינלנד. השחקן הציג באותה תערוכה תשע יצירות אמנות שונות: החל מפסלים גדולים וכבדים, ועד ליצירות קטנות ועדינות. אחת מעבודותיו של פיט היא פסל ברונזה מלבני שממנו בולטים החוצה איברים אנושיים. עבודה אחרת של פיט חולקת סגנון דומה עם פסל הברונזה: מדובר בקיר לבן וממנו בולטות החוצה דמויות תלת ממדיות של גברים הנלחמים זה בזה. העבודה קרויה "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time".