אריאנה גרנדה נאלצה לבטל את נסיעתה להקרנת הבכורה העולמית של סרט ההמשך המוזיקלי המצופה של ג’ון מ. צ’ו, "מרשעת: חלק 2", שתתקיים באופן חריג בסאו פאולו, ברזיל. הסיבה: בעיית בטיחות של הרגע האחרון במטוס שמנעה את ההמראה.

"ברזיל, אני לא מאמינה שזה קורה ואני שבורה לחלוטין כשאני שולחת את ההודעה הזו", כתבה גרנדה בפוסט שהעלתה לאינסטגרם היום (שלישי). "לפני כמה שעות הצוות שלי ואני נאלצנו לרדת מהמטוס, מאחר שהם נדרשו לבצע תחזוקה עקב בעיית בטיחות, והטיסה לא תמריא עד 1 בלילה מחר", הוסיפה.

גרנדה, שמגלמת את גלינדה בעיבוד הקולנועי של יוניברסל ל"מרשעת" לצד סינתיה אריבו בתפקיד אלפבה, אמרה שאין כל דרך אפשרית להגיע לפרמיירה בזמן, למרות כל המאמצים של הצוות ושל האולפן. "הצוות שלי ויוניברסל ניסו לסדר את זה בכל דרך אפשרית", הסבירה הכוכבת, שההקרנה הייתה אמורה לסמן את הופעתה הראשונה בברזיל מזה כמה שנים. "בדקנו כל טיסה אחרת – לילה, בוקר מוקדם, טיסות קישור, טיסות מסחריות וגם פרטיות – ולא היה שום דבר זמין או אפשרי שיביא אותנו לשם בזמן. אפילו באפשרות פרטית נדרש אישור מיוחד לטוס מכאן, שלוקח זמן להשיג".

עוד הוסיפה בפני מעריציה: "אני שבורת לב שאינני מסוגלת להיות שם איתכם. באמת ניסינו הכל ואני מתנצלת מכל הלב. בנוסף ביקשה גרנדה ממעריצים "להרעיף על חבריי לקאסט המדהים את כל האהבה שהייתי רוצה להרעיף עליכם, ושתהיה לכם חגיגה יפהפייה".

בפוסט נוסף שהעלתה ביקשה גרנדה מהעוקבים שלה "לא לאחל לנו רע או להניח שלא ניסינו" להגיע להקרנה. "בבקשה אל תאחלו לנו רע. עשינו כל מה שיכולנו ואני מבטיחה לכם שאף אחד לא מאוכזב יותר ממני. לא משנה כמה אתם מאוכזבים או עצובים, בבקשה, בבקשה אל תאחלו לנו רע ואל תחשבו שלא ניסינו", כתבה.

"לא הייתה לי שום אפשרות אחרת לעזוב, והתוכניות האלו נקבעו כבר חודשים מראש. סיימתי סרט נוסף ב-31 לחודש, ועבדתי כל היום גם ב-1 בנובמבר וגם ב-2, בדיוק כמו ג’וני, סין וג’ון – כולנו היינו אמורים לעזוב באותו יום. פשוט קרה שלמטוס הזה הייתה בעיית בטיחות, והסברתי מדוע לא הייתה אפשרות למצוא פתרון אחר. חיכיתי לרגע הזה שנה שלמה, אז אנא תבינו עד כמה אני מאוכזבת. שולחת לכם המון אהבה. אני מקווה שתהיה לכם לילה יפה ובטוח. אני אוהבת את ברזיל, תמיד אהבתי ותמיד אוהב".

פרסומת

הפרמיירה של "מרשעת: חלק 2" בסאו פאולו מסמנת את השקת הבכורה הבינלאומית הגדולה הראשונה של יוניברסל עבור הסרט, שהוקרן בשבוע שעבר בפני חברי ההפקה של המחזמר מברודוויי בניו יורק. ההקרנות הבאות מתוכננות לפריז ב-7 בנובמבר, ללונדון ב-10 בנובמבר ולסינגפור ב-13 בנובמבר.