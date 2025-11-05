24 שנים אחרי הפעם האחרונה: כוכבי "המומיה" לקראת איחוד בסרט המשך

בשנת 2017 ניסו באולפני יוניברסל להחיות את אחד המותגים האייקוניים שלהם עם גרסה מחודשת ל"המומיה", בכיכובו של טום קרוז. הסרט נועד לפתוח דף חדש בזיכיון ולהשיק את "היקום האפל" - פרויקט ענק שהתבסס על כותרי המפלצות הקלאסיים של האולפן, אלא שהגרסה החדשה התרסקה הן ביקורתית והן מסחרית, ובאולפנים נאלצו לגנוז את התוכניות; כעת, שמונה שנים אחרי אותו כישלון, יוניברסל מנסה שוב להחזיר לחיים את המומיה - ובעזרת הקאסט המקורי.

באתרי הבידור מעבר לים דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) כי ביוניברסל עובדים על הפקת סרט חדש בזיכיון, כשמי שמנהלים מגעים להצטרף הם השחקנים ברנדן פרייזר, שכיכב בשלושת הסרטים שנעשו בין השנים 1999 ל-2008, ורייצ'ל וייס, ששיחקה בשניים הראשונים. מלבדם, עדיין לא ידוע מי עוד ישוב מצוות השחקנים ועדיין לא ברור אם הסרט החדש יתעלם מאירועי הסרט השלישי.

את "המומיה" החדש יביימו מאט בטינלי-אולפין וטיילר ג’ילט ("מי שעומד מאחוריי", "צעקה 6", "צעקה 7"); שון דניאל, שהפיק את הסרטים המקוריים יחד עם שותפו המנוח ג'יימס ג'קס, יחזור לתפקיד המפיק, כשאליו יצטרפו שותפיהם הקבועים של אולפין וג'ילט; על התסריט אמון דיוויד קוגשול ("הישועה", Prey).