מאז אירועי השבת השחורה, חזר הכוכב ההוליוודי ג'ון קיוזאק ("להיות גון מלקוביץ'", "נאמנות גבוהה") להשתמש ברשתות החברתיות שלו כדי לשתף תוכן נגד ישראל. השחקן, שכבר הסתבך בעבר בעקבות ציוץ אנטישמי, צייץ ושיתף לא מעט תוכן נגד ישראל. בין השאר, שיתף ציוץ בו נכתב שנתניהו "חזיר ציוני", אמר שלישראל יש "מדיניות של רצח עם" ושיתף עוד שלל ציוצים וסרטונים נגד ישראל.

100% https://t.co/Q4jcECacAN — John Cusack (@johncusack) January 28, 2024

כעת, בארגון "StopAntisemitism", שנלחם באנטישמיות, קוראים להחרים את השחקן ואף בחרו בו ל"אנטישמי השבוע". "הוא מכחיש את האונס ההמוני של 7 באוקטובר ואף טוען, בטירופו, כי חמאס מומן על ידי הממשל הישראלי", נכתב בציוץ של הארגון.

Our ‘Antisemite of the Week’ @johncusack has:



denied the mass rapes of 10/7

called Hamas a “charitable organization”

insanely claimed “Hamas was financed by the Israeli government”



Why is @APAagency repping this bigot?



More on Cusack with all archives and posts here:… pic.twitter.com/4HkiEIp8AL — StopAntisemitism (@StopAntisemites) January 28, 2024

השחקן מצא את עצמו בעיצומה של סערה ב-2019 אחרי שפרסם - לטענתו בטעות - מם בעל תוכן אנטישמי בחשבון הטוויטר הרשמי שלו. קיוזאק פרסם אז תמונה בה נכתב "כדי להבין מי מושל בך, עליך פשוט לגלות את מי אסור לך לבקר", ציטוט שיוחס בטעות לסופר הצרפתי וולטר (ונטען שנאמר באמת על ידי פעיל הימין הקיצוני ומכחיש השואה האמריקני, קווין אלפרד סטרום). הכיתוב ליווה תמונה בה נראית קבוצת אנשים נמעכת על ידי יד גדולה, ועל היד שרוול ובו מגן דוד כחול. "לכו בעקבות הכסף", הוסיף קיוזאק בציוץ. שיתף אמירות אנטישמיות כבר ב-2019. ג'ון קיוזאק | צילום: טוויטר ג'ון קיוזאק; Pascal Le Segretain; GettyImages IL