פסטיבל קאן ה-77 הגיע הערב (שבת) לסיומו כשסרטו של הבמאי שון בייקר, "אנורה", זכה בפרס דקל הזהב. זו הפעם הראשונה שבמאי אמריקאי קוטף את הפרס היוקרתי מאז 2011, אז טרנס מאליק זכה בפרס היוקרתי עם "עץ החיים".

הדרמה הקומית עוקבת אחרי אנני (מייקי מדיסון, "דברים טובים יותר"), חשפנית שמנהלת רומן סוער עם בן של אוליגרך רוסי (מארק אידלשטיין). את הפרס הקדיש בייקר לכל "העובדים בתעשיית המין, בעבר, בהווה ובעתיד"' והדגיש את החשיבות של יצירת סרטים המיועדים להצגה בבתי הקולנוע. "צריך להזכיר לעולם שצפייה בסרט בבית, תוך כדי גלילה דרך הטלפון שלך, זו לא הדרך. צפייה בסרט עם אחרים באולם קולנוע היא אחת החוויות הקהילתיות הגדולות. אז אני אומר שהעתיד של הקולנוע הוא המקום שבו הוא התחיל: באולם קולנוע".

בפרס השני בחשיבותו בפסטיבל, הגרנד פרי, זכתה הבמאית ההודית פאיאל קפדיה על סרטים "כל מה שאנחנו מדמיינים כאור" (All We Imagine as Light), הסרט ההודי הראשון שהשתתף בתחרות הרשמית בפסטיבל מזה 30 שנה. הסרט מתמקד בקשרים בין שלוש נשים ממומבאי בגילים ובמעמדות שונים.

ג'סי פלמונס זכה בפרס השחקן על תפקידו בסרט "סוג של חסד" של יורגוס לנתימוס, כשאת הפרס לשחקנית הטובה ביותר קטפו אדריאנה פז, סלינה גומז, זואי סלנדה וקרלה סופיה גסקון על עבודתן ב"אמיליה פרז", סרטו של הבמאי הצרפתי ז'אק אודיאר - שקטף גם את פרס חבר השופטים.

את פרס הבימוי קטף הבמאי מיגל גומס על סרטו Grand Tour, כשבפרס התסריט זכתה קוראלי פארז'ה על הסרט "החומר" (The Substance), שעוקב אחרי כוכבת בדעיכה (דמי מור), שמחליטה להשתמש בסם משכפל תאים, שיוצר באופן זמני גרסה צעירה ומוצלחת יותר שלה.

הפסטיבל העניק גם פרס מיוחד לבמאי האיראני מוחמד רסולוף על סרטו "זרע התאנה הקדושה" (The Seed of the Sacred Fig). כזכור, הבמאי סירב להסיר את סרטו מהפסטיבל ובתגובה נעצר ונידון לשמונה שנות מאסר, כמו גם עונש הלקאות, קנה והחרמת רכוש.