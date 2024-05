"עוזב את בריטניה ועובר לישראל": לצד כוכבים רבים שהביעו תמיכה בישראל מאז 7 באוקטובר - יש כאלו שלקחו את זה צעד קדימה ואף הגיעו לביקורי תמיכה במדינה. אחד מהם הוא התסריטאי, השחקן והקומיקאי הבריטי לי קרן שהיה מועמד לאוסקר על תסריט הסרט "סרט ההמשך בוראט" ושהביע תמיכה עקבית ובלתי מתפשרת בישראל מהרגע הראשון. קרן נמצא בישראל מאז תחילת המלחמה ומשתמש ברשתות החברתיות שלו להסברה.

הערב (שבת), קרן הודיע רשמית בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר) כי יעבור רשמית להתגורר בישראל. "אני עוזב את בריטניה ועובר לישראל", צייץ קרן והסביר את המעבר. "גם אם לא בגלל האנטישמיות הייתי עוזב. בריטניה היא חברה גוססת ואהיה בסדר בישראל. זה המקום הכי דינמי, יצירתי וחיובי שהייתי בו אי פעם - למרות שהוא מוקף בפסיכופתים פונדמנטליסטים אסלאמיים שמנסים מדי יום להרוס אותו".

I’m leaving Britain and moving to Israel



Even if it wasn’t for the antisemitism I’d be leaving



Britain is a dying society



I’ll be fine in Israel



It’s the most dynamic, creative and positive place I’ve ever been - even though surrounded by Islamic fundamentalist psychopaths… — leekern (@leekern13) May 4, 2024

קרן המשיך במתקפה החריפה כנגד אנגליה ואף כינה אותה "חור חרא". "אפשר לשכוח מהכוח של חיוביות ואופטימיות באנגליה, זה הפך לטאבו", כתב. "אם תנסה להביע חיוביות, גאווה ואופטימיות בניסיון להציל או לשפר דברים בנו, תבויש ותוכה על ידי מטומטמים זחוחים ואליטיסטים שיש להם אחיזה בתרבות שלנו, תרבות שהם הפכו למדכאת ולמשעממת".

"בריטניה היא מקום ששונא אמונה עצמית, גאווה והצלחה. אויבינו תרמו לתרבות העגומה של בלבול ותיעוב עצמי. אידיוטים שימושיים עושים את העבודה השחורה ונראה שהמנהיגות שלנו חסרה כל קשר עם הרעיונות הגדולים שמניעים לא רק חברה, אלא גם ציוויליזציה, קדימה", חתם.

קרן בן ה-45 הוא תסריטאי מוערך שכאמור שיתף פעולה עם סשה ברון כהן כשעבד על התסריט לסרט ההמשך ל"בוראט". לצד זאת, קרן כתב והגיש תוכנית מתיחות בבריטניה ואף ביים שני סרטים תיעודיים. בשנים האחרונות הפך קרן לקול בולט במאבק בעד ישראל ונגד אנטישמיות.

Hamas call for the extermination of Jews



On October 7th they showed they mean it



Iran calls for the extermination of Jews



They also mean it



Israel should obliterate the Mullah regime of Iran



No remorse



No restraint



Destroy anyone who calls for our extermination and acts… — leekern (@leekern13) April 14, 2024