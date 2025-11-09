מעריצה פגשה את הכוכבת - ופרצה בבכי: "השפעת על חיי כל כך"
כחלק מקידום הסרט השני של "מרשעת", שיעלה לאקרנים בשבוע הבא, סינתיה אריבו הגיעה לפאנל מיוחד בלונדון שבו התראיינה על הבמה. בעודה מדברת,ילדה בקהל קמה כשהיא בוכייה, התקרבה לאריבו - שעצרה הכל ושוחחה איתה במשך דקות. הקטע תועד - וגם אתם לא תוכלו להישאר אדישים
בשבוע הבא יעלה לאקרנים החלק השני של הסרט "מרשעת", וצוות השחקנים ממשיך בסבב אינטנסיבי של יחסי ציבור לקראת ההשקה. כחלק מהקמפיין, סינתיה אריבו - הלא היא אלפבה - התארחה בשבת בכנס מיוחד בלונדון, ובמהלכו קרה רגע לא צפוי שגרם לנוכחים להתרגש עד דמעות (וגם להפוך לוויראלי, עם 1.4 מיליון צפיות ב-12 השעות שחלפו מאז התיעוד פורסם בטיקטוק).
בעוד אריבו מדברת על הבמה, מעריצה צעירה קמה ממקומה והחלה ללכת לעבר הכוכבת, כשהיא מתייפחת מבכי. אריבו עצרה את הכל ורכנה לעבר הילדה, שאמרה בדמעות: "אומייגאד, זה נהיה אמיתי עכשיו! את משפיעה על החיים שלי כל כך". אחת הצופות בקהל תיעדה את הרגע ופרסמה אותו כאמור בטיקטוק, ולמרות שקשה להבין את כל השיחה - הצלחנו לחלץ ממנה כמה משפטים.
אריבו שאלה את הילדה לשמה, וזו ענתה לה: "בלה". אז, השחקנית אמרה לבלה כמה מילים מחזקות לקול תשואות הקהל, והוסיפה: "עשית עבודה טובה שבאת לפה". בשלב זה בלה העניקה לאריבו בובה וגם צמידי חרוזים שהכינה, ואז אריבו שאלה: "בת כמה את?"; "11", השיבה בלה, ואריבו ביקשה: "תבטיחי לי שתמשיכי לעשות החלטות אמיצות כמו זו"; "אני מבטיחה". בסוף, אריבו הזמינה את אמה של בלה לבמה, חיבקה אותה ואמרה לה: "עשית עבודה טובה".
הגולשים ברשת לא יכלו להישאר אדישים, והסרטון התמלא בתגובות מחבקות: "קשר העיניים של סינתיה הוא הכל", החמיא אחד מהם לכוכבת, ואחרת חיזקה וכתבה כי "סינתיה ממש מתוקה - איך יש אנשים שלא אוהבים אותה?"; "הייתי שם, וזה היה כל כך מתוק", סיפרה אחת, ואחרת הודתה למפיצת הסרטון כשכתבה: "זה היה יום קשוח, ולצפות בזה מעט ריכך את הנשמה שלי. תודה לך!".