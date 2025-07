השחקן מלקולם ג'מאל-וורנר, שכיכב בסיטקום האגדי "משפחת קוסבי", הלך לעולמו בגיל 54. מעבר לים מדווחים הערב (ב') כי השחקן מת בתאונת טביעה טרגית בעת ששחה, בחופשה עם משפחתו בקוסטה ריקה בסוף השבוע האחרון. עוד מדווחים בארה"ב כי גופתו אותרה על ידי הרשויות אתמול.

ג'מאל-וורנר שיחק בעשרות סדרות טלוויזיה מאז שנות השמונים, בהן "המתמחה" ו-Suits, אך תפקידו הזכור ביותר היה בלהיט של שנות השמונים בכיכובו של ביל קוסבי, ששודר במשך שמונה עונות, מ-1984 עד 1992, בתפקיד הילד תיאו הקסטבל, שזיכה את ג'מאל-וורנר במועמדות לאמי. לתפקיד בסדרה הוא נבחן ביום הליהוקים האחרון של רשת NBC - ונבחר על ידי קוסבי עצמו.

בהמשך הוא תרם את קולו ל"אוטובוס הקסמים" לפני שהמשיך לעוד סיטקום המזוהה עמו, "מלקולם ואדי", שעלה ב-1996 בערוץ UPN ושודר במשך ארבע עונות. בין השנים 2015-2011 הוא הוביל את קומדיית המצבים Reed Between the Lines של רשת BET ששודרה במשך שתי עונות, וכיכב גם בסדרה "ילדי האנרכיה" של רשת FX.

קוסבי ווורנר על סט "משפחת קוסבי" | צילום: Jacques M. Chenet/CORBIS/Corbis Getty Images

כבר בסוף שנות העשרה שלו החל השחקן, שנולד בניו ג'רזי, לביים קליפים מוזיקליים, בין היתר של הראפר ספיישל אד וההרכב New Edition. בנוסף הוא ביים מספר פרקים ב"משפחת קוסבי", "קינן וקל" ו"מלקולם ואדי", לצד סרט ההדרכה הקצר מ-1992, Time Out: The Truth About HIV, AIDS and You, שהציג סלבריטאים כמו הקומיקאי ארסניו הול והכדורסלן מג'יק ג'ונסון, דנים על נגיף האיידס ועל הדרך למנוע את התפשטותו. בשנת 2015, זכה ג'מאל-וורנר בגראמי על עשייתו המוזיקלית עם הרכב הג'ז-פאנק Miles Long, שלו שימש כסולן; אלבומם השלישי, Selfless, שיצא באותה שנה, הביא להם חשיפה משמעותית ואת פרס הגאמי לביצוע ה-R&B העממי הטוב ביותר.

לאחרונה הנחה ג'מאל-וורנר את הפודקאסט Not All Hood – שהפרק האחרון שלו יצא לפני יומיים בלבד. הוא הותיר אחריו אישה ובת, אותן לא חשף בפני הציבור.