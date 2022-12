| צילום : Cindy Ord/Getty Images for CORE

"מר פוטין כבר עשה טעות נוראית שהובילה לאובדן חיים ולשברון לב גדול, ואם הוא לא יחזור בו, זו תהיה טעות עצומה עבור האנושות כולה" - כך אמר הערב (שבת) הכוכב ההוליוודי שון פן, שנמצא בקייב ועובד על סרט שמתעד את הפלישה הרוסית למדינה עבור אתר Vice. פן, שביקר באוקראינה בנובמבר כדי להתכונן לסרט התיעודי, חזר אליה במהלך השבוע שעבר וכבר הבהיר שיישאר גם ככל שהלחימה תחריף.

בהודעה ששלח פן לאתר דדליין, לוושינגטון פוסט ולכלי תקשורת אמריקאיים נוספים, הוא הביע את הערכתו להתנגדות האוקראינית ולאומץ הלב של הנשיא ולדימיר זלנסקי ואזרחי המדינה. "מר פוטין כבר עשה טעות נוראית שהובילה לאובדן חיים ולשברון לב גדול, ואם הוא לא יחזור בו, זו תהיה טעות עצומה עבור האנושות כולה", אמר פן, "הנשיא זלנסקי והעם האוקראיני הוכיחו שהם סמל לאומץ ועמידה מאחורי עקרונות. אוקראינה היא חוד החנית של הדרך הדמוקרטית שמאפשרת לחלומות להתגשם. אם ניתן להם להילחם לבדם, המשמעות תהיה שהנשמה של אמריקה אבדה".

שון פן בביקורו הקודם באוקראינה, נובמבר 2021. "חבר אמת" | צילום: UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATION PRESS SERVICE, Facebook

ממשלת אוקראינה אישרה השבוע שפן נמצא במדינה והוציאה הודעה שמודה לו על התמיכה. בין השאר, הוא ביקר במשרדו של הנשיא ונפגש עם סגנית ראש הממשלה, אירינה ורשצ'וק. בהמשך נפגש עם בכירים בצבא האוקראיני ועם עיתונאים מקומיים. על פי הודעה של שגרירות אוקראינה בארה"ב, שפורסמה בניוזוויק, "הבמאי שון פן הגיע לקייב במיוחד כדי לתעד את האירועים שמתרחשים בה ולספר לעולם את האמת על מעשיה של רוסיה. פן הוא מתומכיה הגדולים של אוקראינה היום ואנו אסירי תודה על האומץ והכנות שהוא מפגין, אומץ שרבים אחרים לא מגלים - ובמיוחד חלק מהפוליטיקאים במערב. ככל שיהיו לנו יותר אנשים כמו פן, חברים אמיתיים של אוקראינה שתומכים במאבק למען החופש, כך נוכל לעצור מהר יותר את הפלישה הנלוזה של רוסיה".

פן בן ה-61 ("גבר מת מהלך", "מיסטיק ריבר", מילק") ידוע כשחקן ובמאי שמשתמש בפרסום שלו כדי להעלות את המודעות לעוולות ולצאת נגד מלחמות, ואף הקים ארגון צדקה בשם CORE ששולח סיוע מיידי לאזורים מוכי אסון. בעבר גייס כספים לנפגעי הוריקן קתרינה בארה"ב ולמען אזרחי האיטי שנפגעו ברעידת האדמה ב-2010, ויצא בתקיפות נגד כניסתה של ארה"ב למלחמה בעיראק. בנוסף, פן ביקר באיראן, בקובה ובפקיסטן, והביע תמיכה - שנויה במחלוקת כמובן - בנשיא ונצואלה לשעבר הוגו צ'אבס. הוא ספג ביקורת כאשר ראיין את ברון הסמים המקסיקני אל צ'אפו עבור המגזין "רולינג סטון" בזמן שהיה עבריין נמלט. אל צ'אפו נעצר זמן קצר אחרי הראיון, אולם פן אמר בעבר שהטענה שהראיון סיפק לחוקרים מידע על מקום הימצאו היא "מיתוס".

Sean Penn in Ukraine filming documentary as Russia invades https://t.co/oipJyWX5h5 pic.twitter.com/1ISZbtsjcs — New York Post (@nypost) February 26, 2022