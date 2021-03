צילום : יח"צ באדיבות yes

הסצנה המפורסמת וכנראה הזכורה ביותר של שרון סטון (63), אחת השחקניות הבולטות ביותר בהוליווד של שנות ה-90, קרתה בחדר החקירות של המותחן הארוטי "אינסטינקט בסיסי". בסרט, שביים פול ורהובן, היא נכנסת לנעליה של קתרין טרמל, וכשזו יושבת מול החוקרים ומשכלת את רגליה, נחשפת לרגע מפשעתה. הסצנה עוררה תגובות רבות בציבור, ובעיקר העלתה את התהייה האם סטון לבשה תחתונים או לא. בקטעים שפורסמו לאחרונה במגזין "ואניטי פייר", מתוך ספרה החדש, "The Beauty of Living Twice", חושפת סטון את התשובה לשאלה, ומספרת איך המפיקים הניעו אותה להסיר את תחתוניה במהלך הצילומים ורימו אותה.

סטון מפרטת על השתלשלות האירועים במהלך צילומי הסצנה, שאמנם הפכה אותה לכוכבת אבל לדבריה גרמה לה לסיוטים בלילות ולמשבר גדול. בסצנה המדוברת, חושפת סטון שהתבקשה להסיר את התחתונים על ידי ורהובן, בתואנת שווא שאלו בוהקים מדי מול המצלמה עקב צבעם הלבן. "נאמר לי 'אנחנו לא רואים כלום, אני רק צריך שתסירי את התחתונים שלך כי הלבן מחזיר אור'. יש הרבה נקודות מבט, אבל בגלל שאני זאת עם הוואגינה שעל הפרק, אני יכולה להגיד שנקודות המבט האחרות הן בולשיט. זאת אני ואיברי גופי שם". שרון סטון, 2020 | צילום: RICH POLK; GettyImages IL

את התרמית גילתה סטון לאחר הצפייה הראשונה בסרט, ואיימה לסכל את יציאתו לאקרנים. לדבריה, ההקרנה המיוחדת כללה סוכנים ועורכי דין שלא בהכרח היו קשורים לפרויקט, שצפו יחד איתה בפעם הראשונה בסרט. "הלכתי לתא ההקרנה וסטרתי לפניו של פול", כתבה סטון על תגובתה הראשונית, "ואז עזבתי, הלכתי למכונית שלי והתקשרתי לעורך הדין שלי, מרטי זינגר. מרטי אמר לי שהם לא יכולים להוציא את הסרט כמו שהוא, שאני יכולה להוציא צו מניעה".

לאחר התייעצות עם עורך דינה, סטון החליטה שלא לפעול משפטית כנגד הסרט. "למה? כי זה היה נכון לסרט, זה היה נכון לדמות ובסופו של דבר בגלל שאני עשיתי את זה", כתבה, "מה אם אני הייתי הבמאית, מה אם אני זו שצילמתי את זה, מה אם עשיתי זאת בכוונה או שאולי בטעות, מה אם זה פשוט קרה? היה לי הרבה על מה לחשוב. נלחמתי על התפקיד הזה, ולכל אורך הזמן הזה רק הבמאי תמך בי. הייתי חייבת למצוא דרך להישאר אובייקטיבית. יידעתי את פול לגבי האופציות שמרטי הציב בפניי. הוא הכחיש לחלוטין שיש לי מה לעשות בנידון – אני רק שחקנית, רק אישה, איזה בחירות עומדות בפניי? אבל היו לי אפשרויות בחירה. כך התלבטתי והתלבטתי ובחרתי להותיר את הסצנה בסרט".

לאחר יציאתו של הסרט לאקרנים, היא זכתה לתשואות רבות שביססו את מעמדה ככוכבת בתעשיית הקולנוע האמריקאי. אלא שלמרות התשבחות המהללות, סטון מספרת שבשטח התייחסו אליה בחוסר כבוד. אחד המפיקים במסגרת הפקה שהצטלמה מאוחר יותר, ביקש ממנה לשכב עם השחקן לצדה כדי שתהיה להם כימיה על המסך. בקטעים מתוך הספר, היא משחזרת את תגובתה: "אתם התעקשתם על השחקן הזה כשהוא לא הצליח להחזיק סצנה אחת באודישן, עכשיו נראה לכם שאני אשכב איתו והוא יהפוך לשחקן סביר? אף אחד לא טוב עד כדי כך במיטה".