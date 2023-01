דרמה בטקס האוסקר: הקומיקאי כריס רוק עלה להגיש את פרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר בטקס האוסקר שהתרחש הלילה בלוס אנג'לס. אך לפני שהכריז על הסרט הזוכה, החליט רוק להריץ בדיחה על השחקנית ג'יידה פינקט סמית', שהיא גם בת זוגו של וויל סמית' ב-25 השנים האחרונות ואם בנותיו. רוק התבדח על התקרחותה של ג'יידה פינקט, לאחר שזו שיתפה בעבר בגלוי כי היא מתמודדת עם אלופציה.

רוק אמר על הבמה כי סמית' הייתה ב"ג'י איי ג'יין 2", כשהוא מתייחס לסרט בכיכובה של דמי מור בו דמותה מתעטרת בקרחת מפוארת. ג'יידה פינקט סמית' לא אהבה את הבדיחה, וגלגלה עיניים כששמעה אותה. אז החליט בן זוגה להתערב, עלה לבמה והכה את רוק בעוצמה. לאחר מכן ירד מהבמה, וכשרוק התייחס למכה שקיבל, סמית' צעק עליו מהקהל: "תשמור את השם של אשתי מחוץ לפה המזו*ן שלך". לאחר התקרית השידור הופסק לכמה דקות.

מאוחר יותר, סמית' זכה בפרס השחקן הטוב ביותר על תפקידו בסרט "משפחה מנצחת" בו גילם את דמותו של ריצ'רד, אביהן של ונוס וסרינה וויליאמס. בנאום, בו בכה מרוב התרגשות, אמר: "אני רוצה להתנצל בפני האקדמיה. אני רוצה להתנצל בפני כל המועמדים", ובסוף דבריו הוסיף "תודה, אני מקווה שהאקדמיה תזמין אותי בחזרה".

הצופים ההמומים הופתעו מגילוי האלימות המפתיע. "אם זה אמיתי... למה לא עוצרים אותו עכשיו?", תהה צופה בטקס. "זו לא תקיפה? ולמה לא קוראים למשטרה? איך באוסקר יכולים לתת לסוג כזה של אלימות לקרות בלי התערבות?", תהה צופה אחר. לעומתם, צופים אחרים צידדו בסמית': "טוב, הוא הגיע את מה שהגיע לו. לא הכל בדיחה, נקודה", כתבה גולשת אחת, ואחר הוסיף: "וויל הגן על אשתו שסובלת מאלופציה. הבדיחה שרוק עשה לא הייתה מצחיקה". גולש נוסף סיכם: "ברייקינג: וויל סמית' נשלח לגור עם הדוד והדודה שלו בבל אייר".

