תחרות מיס יוניברס הייתה מאז ומעולם מקור לדילמות מוסריות. השאלה אם היא צריכה בכלל להתקיים עדיין בולטת על רקע כוחו ההולך וגובר של הפמיניזם (אם כי כרגע יכול להיות שהקורונה תהיה זו שתביס אותה), ואין ספק שתחרויות היופי ככלל מנסות להתעדכן עם הזמנים. המראה החיצוני של המתמודדות עדיין מתיישר לפי הסטנדרטים השמרניים ביותר של אידיאל היופי, אבל במקביל ישנו דגש על האישיות, הערכים והעשייה החברתית של המתמודדות, וגם דגש על גיוון אתני: שלוש הזוכות האחרונות במיס יוניברס אינן לבנות.

העובדה שהתחרות מושכת אליה נשים שהן לא רק יפות, אלא גם מודעות חברתית, התיישבה מצוין עם הכותרות בשבוע שעבר שציינו כי נציגת יוון לתחרות, רפאלה פלסטירה, הודיעה כי היא מחרימה את הטקס - שמתקיים השנה באילת - בגלל הזדהות עם תנועת החרם על ישראל (BDS) ועם הסבל של העם הפלסטיני. למעשה, פלסטירה פירסמה פוסט מפורט באינסטגרם על סירובה להשתתף בתחרות מטעמים פוליטיים כבר בתחילת אוקטובר, אבל רק בשבוע שעבר זכתה לאזכור בטוויטר הרשמי של תנועת החרם - וההחלטה שלה התקבלה בחיבוק מצד פלסטינים ותומכי מאבקם, ולסיקור באתרים זרים.

Palestinians salute Greek contestant Rafaele Plastira for withdrawing from @MissUniverse hosted by apartheid Israel.



"I can’t go up that stage and act like nothing is happening when people are fighting for their lives out there." https://t.co/dD6d4rHEvY#BoycottMissUniverse2021 pic.twitter.com/APpfzAhosn — PACBI (@PACBI) November 22, 2021

"תומכיי היקרים, אני צריכה להודיע משהו שכואב לי בלב", היא כתבה באוקטובר. "אני מרגישה שאני צריכה לתת לכם הסבר, וזה כואב לי כי חיכיתי הרבה שנים להראות לכם למה אני מסוגלת. לא אשתתף בתחרות מיס יוניברס השנה. הסיבה היא המדינה. זה לא מתוך חוסר כבוד למדינה. אני אוהבת את כל המדינות בעולם, אבל הלב שלי יוצא לאנשים שנלחמים על חייהם בישראל ובפלסטין. אני לא יכולה לעלות על הבמה ולהתנהג כאילו שום דבר לא קורה כשאנשים נלחמים על חייהם שם". בפוסט חריף יותר שהעלתה יומיים אחר כך, שכולל בין השאר תמונה של בלה חדיד ושל דגל פלסטין, והוסיפה את הכיתוב: "אני אולי לא חיה בפלסטין אבל פלסטין חיה בלבי לנצח. אני רואה אנשים אבל לא אנושיות! התפללו עבור פלסטין".

התמיכה הברורה הזאת במאבק הפלסטיני הביאה לחשבון האינסטגרם של פלסטירה תגובות נרגשות מפלסטינים ופליטים פלסטינים מכל העולם, ובימים האחרונים היא העלתה פוסט נוסף בו היא הודתה על התמיכה שלהם. "זה כל כך יפה לראות כמה אהבה ותמיכה והבנה אני מקבלת מכולכם", כתבה. "אני מאוכזבת כי זה היה חלום ילדות שלי אבל לא אכפת לי. אכפת לי מאנשים. אנושיות היא מעל תחרויות יופי". בנוסף, פלסטירה ממשיכה לשתף בסטורי שלה את התגובות החמות שבהן היא מתויגת.

על פי השתלשלות האירועים המתוארת בכמה אתרי חדשות קיקיוניים יותר ופחות, לאחר הודעתה של פלסטירה, היא הוחלפה במועמדת בשם קתרינה קובוצאקי, אבל גם היא ביטלה לאחרונה את השתתפותה בתחרות באילת, במקרה שלה "מסיבות בריאותיות". המועמדת השלישית, וזו שאכן תישלח לתחרות, היא סופיה ארפוג'יאני. על פי עמוד האינסטגרם של חברה בשם "סטארס GS הלאס", ארפוג'יאני כבר נמצאת בדרכה לארץ.

View this post on Instagram A post shared by Star & Mr GS Hellas (@starandmr.gshellas)

עם זאת, השאלה שהחלה לרחף די מהר מעל הסיפור היא, האם פלסטירה בכלל הייתה אמורה להגיע לתחרות באילת? המארגנים הישראלים משוכנעים שלא, וטוענים כי השם שלה מעולם לא נשלח אליהם. בנוסף, פלסטירה היא הזוכה בתחרות של 2019 וכבר ייצגה את יוון בתחרות מיס עולם באותה השנה. התחרות שבה היא ניצחה, "סטאר הלאס", לא נערכה בשנה שעברה בגלל המגפה, והשנה זכתה בה דוגמנית בשם אנה פבלידו. קובוצאקי, לעומת זאת, היא הזוכה בתחרות אחרת, חדשה יחסית, בשם "סטאר GS הלאס", שבבעלות איש העסקים יורגוס קובאריס. על פי ויקיפדיה, "סטאר GS הלאס" השתלטה על הנציגות לתחרות מיס יוניברס רק השנה - ב-2021, ועל פי מקורות נוספים, התחרות עברה לידי הארגון החדש רק לאחר פרישתה של פלסטירה. פלסטירה עצמה אמרה בסטורי ביום חמישי כי "סטאר הלאס" היא התחרות היחידה הרלוונטית.

העובדה הזו מעוררת חשד שכל התסבוכת הזו היא בכלל חלק מסכסוך עסקי, וגם מעלה את האפשרות שפלסטירה כלל לא ידעה שהיא לא תישלח לתחרות השנה. בהודעות לעיתונות היוונית, שאותן הוא משתף בפייסבוק ללא הפסקה, קובאריס מסביר שהארגון שלו הוא הארגון היחיד שמחזיק בזכות לשלוח נציגה לתחרות מיס יוניברס 2021, וכל טענה אחרת היא "פייק ניוז, לא נכונה בכלל ומיס-אינפורמציה נבזית".

מדינה שכן ניסתה למשוך את נציגתה מהתחרות היא דרום אפריקה, שעל פי דיווח בסוכנות הידיעות AP, החליטה לבטל את תקציב התמיכה במתמודדת הדרום אפריקאית משום שסירבה להחרים את התחרות. בנוסף, במלזיה הודיעו שלא ישלחו נציגה בגלל מגפת הקורונה, אבל המדינה ידועה כתומכת בזכויות האדם של הפלסטינים ובחרם, ובכמה דיווחים ודיונים ברשת הועלתה האפשרות שהמדינה בחרה להחרים את התחרות אך להימנע מעימות דיפלומטי.