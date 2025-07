גל גדות נפצעה במהלך צילומי סרט המתח החדש בכיכובה בלונדון - כך דווח הבוקר (שלישי) באתר Just Jared. באתר פרסמו תמונות פפראצי של הכוכבת הישראלית בת ה-40 מהסט, שבהן היא נראית נעזרת בקביים, וכן אישרו את פרטי הפציעה מפי מקורות על הסט. גדות נראתה גם עם חתך עמוק במצחה, אולם באתר הבהירו כי הפעם מדובר באיפור כחלק מהתסריט.

Gal Gadot was spotted using a crutch between takes of her upcoming thriller The Runner



Click ⬇️https://t.co/YgeC9jILzu — JustJared.com (@JustJared) June 30, 2025

מזה תקופה שגדות מצלמת בלונדון את The Runner, שבו היא תגלם עורכת דין מצליחה שיוצאת למרוץ נגד הזמן, בעקבות הוראות חידתיות של זר מסתורי, על מנת להציל את חייו של בנה החטוף. את הסרט, שנכתב על ידי מארק גיבסון, מביים קווין מקדונלד, ולצד גדות יככב בו גם דמיאן לואיס.

לפני כחודשיים חמישה מפגינים פרו-פלסטינים נעצרו בלונדון לאחר ששיבשו את צילומי הסרט במחאה נגד גדות הישראלית. מהרשויות המקומיות נמסר אז כי "מפגינים שיבשו את הצילומים של הסרט במקומות ברחבי העיר. הם עשו זאת כי שחקנית המעורבת בהפקה היא ישראלית. למרות שאנו מכירים בחשיבותה של מחאה שקטה, מוטלת עלינו החובה להתערב היכן שהיא חוצה את הגבול לשיבוש חמור או לפלילים".