מריל סטריפ וסיגורני וויבר יככבו ב"אידיוטים שימושיים", המותחן האמריקאי החדש של הבמאי הישראלי יוסף סידר, כך דווח היום (שבת) במגזין "ורייאטי".

העלילה במותחן החדש תעקוב אחר עיתונאית בשם דיאן קאסל, אותה תגלם סטריפ, שמכסה את תחום הנדל"ן בניו יורק, אך סובבים אותה תחושות קשות של אכזבה, חוסר מיצוי וחרטה, על כך שלא הצליחה לממש את הפוטנציאל שלה. זאת, כשמקביל, הקולגות שלה בתחום מתמקדים בפאר ובחייהם של העשירים בתפוח הגדול.

הרגע הגדול של קאסל מגיע די במקרה, כשהיא נתקלת בפנטהאוז חדש שנמכר במחיר שיא, ומכאן היא קצת מתחילה להסתבך. העיתונאית מתחילה לחקור מי הקונה של הבית היקר, והסיפור מוביל אותה לידיעה שיכולה לשנות לה את הקריירה. במהלך הבדיקה של קאסל עולה שמאחורי הקנייה עומד אוליגרך מסתורי ובעל השפעה עצומה במנהטן ובמדינות מחוץ לארה"ב, וככל שהיא מעמיקה את הבדיקה, היא חושפת רשת שחיתויות, אך גם מסכנת את עצמה ואת הסובבים אותה.