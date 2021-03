בינואר האחרון הפך ארמי האמר ("קרא לי בשמך", "הרשת החברתית") למוקד סערה תקשורתית בנסיבות קשות למדי. האשמות חוזרות ונשנות כלפיו מנשים שונות תיארו את השחקן כגבר רעיל, מתעלל סדרתי ובעל דפוסי התנהגות מבזים ומשפילים כלפי נשים. בסוף השבוע האחרון, האישה האלמונית שהייתה הראשונה להעלות טענות כלפי האמר נחשפה בשמה, כשלדבריה היא נאנסה על ידי השחקן.

אפי אנג'לובה (24) האשימה את האמר באונס אלים ובהתעללות פיזית, שהתקיימו לדבריה במהלך מערכת היחסים שלהם שנמשכה באופן לא רציף בין השנים 2016 ל-2020, בתקופה בה האמר עוד היה נשוי לאליזבת' צ'יימברס. במסגרת מסיבת עיתונאים שהתקיימה ביום חמישי האחרון, בה השתתפה באופן מקוון, סיפרה אנג'לובה סיפרה על היחסים המצלקים עם האמר. "ב-24 באפריל 2017, ארמי האמר אנס אותי באלימות במשך למעלה מארבע שעות בלוס אנג'לס, במהלכן הוא הטיח את ראשי שוב ושוב בקיר, וגרם לחבלות בפניי". אנג'לובה המשיכה וסיפרה כי "הוא גם ביצע מעשים אלימים אחרים שלא הסכמתי להם".

כשהיא בוכה, המשיכה אנג'לובה וסיפרה כי במהלך האונס לכאורה, האמר הכה את כפות רגליה "כדי שיכאבו" בכל צעד שהיא עושה. לדבריה, היא ניסתה לברוח - "אבל הוא לא נתן לי. חשבתי שהוא הולך להרוג אותי". עוד סיפרה כי "אחרי זה הוא עזב בלי לדאוג לשלומי. הייתי בהלם מוחלט. מאז התקיפה הזו, חייתי בפחד ממנו". אנג'לובה הודתה כי היא מרגישה אשמה על כך שלא חשפה קודם לכן את מעשיו של השחקן, וכי היא מלאה תקווה שהאמר "ישלם על מעשיו": "כשאני נזכרת עכשיו במעשים שלו, אני מבינה שהוא הפעיל עליי טקטיקות מניפולטיביות במטרה להשתלט עליי עד שאאבד את עצמי. הוא בחן את מידת המסירות שלי אליו, עבר את הגבולות שלי והפך ליותר ויותר אלים תוך כדי שהוא מנצל אותי מנטלית, רגשית ומינית". עורכת דינה של אנג'לובה, גלוריה אלרד, מסרה כי הראיות למעשיו של האמר הועברו למשטרת לוס אנג'לס.

זמן קצר לאחר מסיבת העיתונאים מגזין וראייטי אישר כי האמר נמצא תחת הליכי חקירה במשטרת לוס אנג'לס, שהחלה עוד ב-3 בפברואר 2021 ועשויה בקרוב לעבור לטיפול אצל הפרקליטות המחוזית. מקצין במשטרת לוס אנג'לס נמסר כי "אנו יכולים לאשר שארמי האמר הוא החשוד בחקירה של תקיפה מינית לכאורה". על פי דיווח של מגזין דדליין, התובעים יאלצו להעריך ולבדוק האם הם מרגישים שיש מספיק ראיות על מנת להמשיך באישומים פליליים, כאלה שיכולים להוביל את האמר לעונש מאסר של עד כשמונה שנים במידה ויימצא אשם.

יחד עם הצהרה שהכחישה בתוקף את טענת האונס, פרקליטו של האמר, אנדרו ברטלר, שלח צילום מסך המציג התכתבויות בין האמר לאנג'לובה. בהצהרתו של הפרקליט נמסר כי "ההתכתבויות של אפי עצמה עם האמר מערערות ומפריכות את טענותיה המקוממות. ב-18 ביולי 2020 (היא) שלחה טקסטים גרפיים להאמר וסיפרה לו מה היא רוצה שהוא יעשה לה. מר האמר הגיב והבהיר כי הוא לא מעוניין במערכת יחסים מסוג כזה איתה". באותה התכתבות מהקיץ האחרון, כתבה אנג'לובה: "אני חרמנית ואני רק צריכה לספר לך כי עבר כל כך הרבה זמן מאז הפעם האחרונה", כשבהודעות נוספות תיארה בפירוט מה היא מעוניינת שהוא יעשה לה. בתגובה, כתב האמר כי "אני לא מסוגל להמשיך להיפגש איתך בצורה הספציפית הזו כרגע. זה אף פעם לא נגמר טוב. אנחנו יכולים לדבר ולהיות חברים אבל אני לא יכול לעשות את זה".

עוד אמר ברטלר כי "האמר מעולם לא התכוון להביך אותה או לחשוף את הפנטזיות המיניות הקינקיות שלה, אבל כעת היא הסלימה את העניין על ידי שכירת עורכת דין אזרחית שתארח מסיבת עיתונאים. מהיום הראשון, האמר טען כי היחסים עם אפי - וכל פרטנרית אחרת שלו לצורך העניין - היו בהסכמה מוחלטת ונעשו בהשתתפות הדדית. חיפושי תשומת הלב של (אפי) רק יהפכו את זה למאתגר יותר בעבור קורבנות אמיתיים של אלימות מינית להשיג את הצדק שמגיע להם".

ההאשמות נגד האמר, כאמור, החלו לצוף בינואר האחרון - כשטענות כלפיו הועלו לחשבון אינסטגרם ששייך לאנג'לובה, House of Effie. כעת במגזין הדיילי מייל נחשף צילום מסך של התכתבות בין אנג'לובה לבין עוקבת אנונימית, במסגרתו היא טענה כי היא לא נאנסה על ידי האמר. ב-21 בינואר האחרון, הגולשת כתבה לאנג'לובה כי היא "מקווה שאת ושאר הנשים בסדר. איזה חלאה" - ואנג'לובה ענתה שהיא "לא בסדר". העוקבת הגיבה, "אני כל כך מצטערת. אני מקווה שהוא ייקח אחריות באיזו דרך", ושאלה האם יש לאנג'לובה ייצוג משפטי. בתגובה, כתבה אנג'לובה "תודה. אני לא אומרת שהוא אנס אותי. אין צורך בייצוג משפטי". בהמשך השיחה, אנג'לובה גם כתבה כי "לא אמרתי בשום מקום שזה לא היה בהסכמה, אז אני לא בטוחה למה יש (לי) כל כך הרבה הודעות על זה".

