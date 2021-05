טקס פרסי גלובוס הזהב שהתקיים בפברואר האחרון סימן מנצחת מאוד ברורה - נטפליקס. עם לא פחות מ-42 מועמדויות ו-10 זכיות, ענקית הסטרימינג הפגינה נוכחות שאי אפשר לפספס והשאירה אבק לכל הרשתות והשרתים האחרים. אבל מסתמן שהטקס של השנה הבאה עומד להיראות אחרת לגמרי: על פי דיווח של מגזין דדליין, נטפליקס הודיעה כי היא "מפסיקה כל פעילות" עם איגוד העיתונאים הזרים בהוליווד (HFPA) העומד מאחורי טקס פרסי גלובוס הזהב. והסיבה? ענקית הסטרימינג דורשת ש"שינויים משמעותיים יותר יעשו" בכל הנוגע למגוון האנושי בקרב חברי האיגוד. עד אז, לפי הדיווח, החרם ימשיך.

אזהרה זו, שהגיעה במכתב ממנכ"ל נטפליקס טד סרנדוס, הועברה לוועדת ההנהלה של האיגוד ביום חמישי אחר הצהריים. היא הגיעה זמן קצר לאחר שהאיגוד הצביע לחוקק רפורמות גורפות חדשות, ויום אחד לפני שמכתבים בנימה דומה כבר נשלחו לאיגוד על ידי קואליציה של יותר ממאה חברות יחסי ציבור, כמו גם על ידי Time's Up -תנועה הפועלת להשגת ביטחון אישי ותנאי עבודה שוויוניים לנשים במקום עבודתן. "כמו רבים בענף שלנו, חיכינו להודעה של היום בתקווה שתכירו ברוחב הסוגיות העומדות בפני האיגוד ותספקו מפת דרכים ברורה לשינוי", כתב סרנדוס. אולם לוח הזמנים של האיגוד - ששם לעצמו למטרה להגדיל את הארגון ב-50% ב-18 החודשים הקרובים - לא היה מקובל בעיניו, כאשר לדבריו יש אפשרות לבצע את השינויים ביעילות ובמהירות גדולה יותר: הייתה ציפייה שהרפורמה החדשה תתחשב בביקורות דומות שכבר נמתחו בעבר על האיגוד. בשל האכזבה מהרפורמה, הודיע כאמור המנכ"ל כי "אנחנו מפסיקים כל פעילות עם האיגוד עד שיעשו שינויים משמעותיים יותר".

למגזין ההוליווד רפורטר נודע כי סרנדוס לא היה מרוצה במיוחד מהעובדה שעשרה אחוזים מחברי האיגוד לא תמכו בתוכנית - חלקם הצביעו נגדה וחלקם לא טרחו להשתתף בהצבעה. "אנו יודעים כי יש באיגוד הרבה חברים בעלי כוונה טובה שרוצים שינוי אמיתי, ולכולנו יש עוד עבודה לעשות כדי ליצור תעשייה שוויונית ומכילה. אבל נטפליקס ורבים מהטאלנטים והיוצרים איתם אנו עובדים לא יכולים להתעלם מכישלון האיגוד לטפל בבעיות אלה בדחיפות ובקפדנות".

סרנדוס מתח ביקורת גם על האופן בו חברי האיגוד מתייחסים לטאלנטים שחורים. יוצרת "האנטומיה של גריי" שונדה ריימס, למשל, הייתה מוטרדת מהעובדה שהאיגוד דרש מטאלנטים להשתתף במסיבות העיתונאים של האיגוד, אך לעיתים קרובות מסיבות עיתונאים הקשורות לטאלנטים שחורים זכו לנוכחות דלה למדי. מכתבו של המנכ"ל עורר לא מעט תגובות של אישיויות הוליוודיות ברשתות החברתיות. אווה דוברני, למשל, כתבה בחשבון הטוויטר שלה "לעזאזל, זה עניין גדול. כל הכבוד לנטפליקס שהיו הראשונים לנקוט עמדה". גם ריימס (שיצרה עבור נטפליקס את "ברידג'רטון") הגיבה בנושא: "שוב נטפליקס מראה איך אפשר וצריך לעשות זאת. ככה צריך לעשות שינוי". גם ריס ווית'רספון צייצה כי היא "שמחה לראות את המסירוּת נטפליקס ליצירת תעשיית בידור שוויונית ומכילה יותר".

נשיא איגוד העיתונאים הזרים בהוליווד, עלי סאר, הגיב למכתבו של סרנדוס. כפי שזה נראה, האיגוד עושה כרגע כל שאפשר כדי להחזיר את יחסי השלום עם ענקית הסטרימינג: "תמיד הערכנו את מערכת היחסים שלנו עם נטפליקס כאשר אנו מבקשים להביא חדשות על קולנוע וטלוויזיה לעולם. אנו מקשיבים לחששות שלך לגבי השינויים שהאיגוד צריך לעשות ורוצים להבטיח כי אנו עובדים בחריצות על כולם", כתב הנשיא במכתב לסרנדוס ביום שישי בערב. "נשמח להיפגש איתך ועם הצוות שלך כדי שנוכל לסקור את הפעולות הספציפיות שכבר נמצאות בעבודה".

הרפורמה החדשה והלא מספקת של האיגוד הצליחה לעורר תגובה רחבה מאוד, כאשר לא מעט גינו את התוכנית. לטענת רבים, ההחלטה להרחיב את הארגון בפרק הזמן של 18 החודשים הקרובים מגיעה מעט מאוחר מדי (האיגוד כבר ספג ביקורות בתחילת השנה כאשר מגזין לוס אנג'לס טיימס ציין את העובדה לפיה מתוך 100 עיתונאים חברי האיגוד שהגיעו לאירוע, לא היה אדם שחור אחד). הכתבה מהטיימס שהאירה על חוסר הגיוון בהרכב האיגוד ציינה גם כי חברת ההפקה של פרמאונט, שהפיקה עבור נטפליקס את הקומדיה המצליחה "אמילי בפריז", הטיסה מספר עיתונאים מהאיגוד לחופשה בת כמה ימים בפריז, ואף שיכנה אותם במלון מפואר בעיר בעלות של אלפי דולרים ללילה.

כאמור, גורמים רבים מצטרפים למחאה: ענקית הסטרימינג אמזון וארגון GLAAD, העוסק בקידום זכויות בנות ובני הקהילה הלהטב"קית, השמיעו את קולם, וגם כוכבים הוליוודיים מהמדרגה הראשונה הצטרפו יצאו נגד האיגוד. לפי דיווח של מגזין דדליין, ובראשם מארק רפאלו וסקרלט ג'והנסון. "בכנות, כזוכה טרי בפרס גלובוס הזהב, אני לא יכול להרגיש גאה או שמח עקב קבלתו", אמר בהצהרתו רפאלו, שעוטר בגלובוס הזהב האחרון בפרס השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה על הופעתו בסדרה "שומר אחי". "זה מייאש. לראות את האיגוד, שהפך לבולט והרוויח משיתוף פעולה עם יוצרים ושחקנים, מתנגד לשינוי שביקשו הקבוצות שנפגעו מתרבות הסודיות וההדרה. ג'והנסון, מצידה, הבהירה כי "אני מאמינה שזה הזמן לקחת צעד אחורה". השחקנית גם טענה כי מדובר באיגוד ש"קיבל לגיטימציה מהחיבה להארווי וינשטיין כדי לזכות בהכרה מהאקדמיה".

כמו אחרים, השחקנית הדגישה את הבעייתיות הגלומה במסיבות העיתונאים, שמשתתפי גלובוס הזהב מחויבים להגיע אליהן. "בעבר, פירוש הדבר היה לעיתים קרובות להתמודד עם שאלות והערות מיניות מצד אנשי האיגוד, הערות שגבלו בהטרדות מיניות. זו הסיבה המדויקת בגללה נמנעתי במשך שנים רבות מהגעה לאירועים שלהם". ג'והנסון, נזכיר, הייתה מועמדת לפרס חמש פעמים, כאשר מועמדותה האחרונה הייתה עבור הסרט "סיפור נישואים" בכיכובה, בגינו הגיעה גם לטקס הפרסים באותה השנה.