השחקן וזוכה האמי מייקל ג'יי פוקס הגיע אתמול (ראשון) לתערוכה של "בחזרה לעתיד" בפילדלפיה – ומיד עם עלייתו לבמה מעד ונפל. פוקס בן ה-61, שמתמודד עם מחלת הפרקינסון מאז אובחן ב-1991, הצליח להבהיל את הנוכחים בפאנל, אך לרווחת המעריצים הוא נפל על ספה שהייתה על הבמה, והצליח לקום ולהמשיך בפאנל השאלות והתשובות עם הקולגות שלו מסדרת הסרטים המיתולוגית כריסטופר לויד וטום ווילסון.

הופעתו הפומבית מעוררת הדאגה של פוקס מגיעה אחרי שבסוף אפריל סיפר בתוכנית הבוקר CBS Sunday Morning, על כך שמאבקו בפרקינסון מחמיר וכן על הסכנות שבמחלה - שיכולות לנבוע בין השאר גם מנפילות. "כל יום זה קשה יותר. אבל זה המצב", סיפר ואף הודה כי חשב על המוות. "לא אהיה בן 80", הבהיר. חודש לאחר אותו ריאיון יצא באפל+ הסרט התיעודי Still: A Michael J. Fox Movie, שבו השווה השחקן את המחלה להתעוררות עם תשעה אפים, כאשר "הלשון שלך מבצבצת מהאוזן".

אחרי שמעד. מייקל ג'יי פוקס | צילום: Mike Coppola/Getty Images

Michael J. Fox falls onstage at ‘Back to the Future’ expo amid Parkinson’s battle. https://t.co/zlcKdIQCWF pic.twitter.com/vu0GQc6USe — Page Six (@PageSix) June 5, 2023

פוקס נשוי לטרייסי פולן מאז 1988 ולזוג ארבעה ילדים. בחודש שעבר אמר ל-Entertainment Tonight כי "ימות" ללא בת זוגו. "אנחנו נותנים זה לזה מקום לעשות טעויות".