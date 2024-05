כשרפיח ורפאל נדאל נפגשו: השחקן והקומיקאי היהודי בן סטילר עורר אמש (ב') בלבול לא קטן ברשת - וזאת בעקבות ציוץ אחד, בן מילה אחת, שפורש במספר דרכים שונות ומגוונות. את הציוץ פרסם סטילר ברשת X (לשעבר טוויטר), וכתב בו "✊✊✊ Rafa".

בצל הדיווחים על הרג עשרות בלתי מעורבים ברפיח כתוצאה מפעולת צה"ל, גולשים רבים פירשו את הציוץ של סטילר - בדגש על אמוג'י האגרוף המחזק שהתלווה לו - כהבעת תמיכה באזרחי עזה, שכן רפיח מכונה באנגלית "Rafah". "תודה על העמידה בצד הנכון של האנושות", הגיב לסטילר גולש ממוצא ערבי, בעוד שגולש אחר השווה והעלה עם "טבח רפיח". היו גם מי שהביעו פליאה מההתבטאות החריגה של סטילר, בעיקר בגלל מוצאו. "הוא לא יהודי?", תהה אחד מהם, "הפלסטינים לא שיגרו כמה טילים לתל אביב?".

Thank you for standing on the side of humanity Ben @BenStiller — Hamza Jaber, MD (@Hamzajaber93) May 27, 2024

Aren’t you Jewish? Didn’t palastine lob some rockets into Tel Aviv? — Enzo The Baker (@enzothebaker123) May 27, 2024

Rafah massacre — Miller (@MaskedCobraKai) May 27, 2024

You may think you're funny, but you are sad. You tweet about basketball, tennis, and all sorts of things that don't matter. You are a New York Jew, born to a New York Jew, whose parents immigrated from Europe in the early 1900s. We are the lucky ones that escaped the Holocaust.… — ((Cybertronian))️ (@jjcitron) May 27, 2024

אך המציאות לא הייתה יכולה להיות רחוקה יותר: סטילר, כפי שמעידים ציוציו האחרים מאמש, התייחס בכלל לתבוסה שספג אתמול כוכב הטניס הספרדי רפאל נדאל. כינויו של נדאל בקרב חובבי הטניס הוא "Rafa", מה שמסביר מדוע סטילר לא איית באופן מדויק את שמה הלועזי של רפיח. וחשבון הטוויטר של הקומיקאי מלא בתגובות לאירועי ספורט שונים, בהם גם משחקו של נדאל: "ואמוס", כתב סטילר בשני ציוצים שונים, ובציוץ אחר הוסיף ש"אני עדיין מחזיק אצבעות לרפאל נדאל, תמיד". אי-ההבנה הזאת רק הפכה את הציוץ של סטילר לוויראלי עוד יותר, כשאותו גולש ערבי אף נאלץ לתקן את טעותו.

צפו: ישראלים ופלסטינים לוקחים אישית ציוץ של בן סטילר על רפא נדאל https://t.co/u3siZGVgss — Muli Segev (@mulisegev) May 27, 2024

Initallly thought he was tweeting for Gaza, realizing a few minutes later he may just be tweeting for the tennis player Rafael Nadal — Hamza Jaber, MD (@Hamzajaber93) May 27, 2024

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אני בוכה דמעות — Maya Goldin (@maya_goldin) May 27, 2024