גילברט גוטפריד, אחד הקומיקאים האמריקאים האהובים של העשורים האחרונים, מת היום (שלישי) בגיל 67 לאחר מחלה ממושכת. בני משפחתו של גוטפריד פרסמו הודעה בטוויטר, בה נכתב: "אנו שבורי לב שעלינו להודיע על מותו של גילברט גוטפריד האהוב לאחר מחלה ארוכה. בנוסף להיותו אחד הקולות האיקוניים בקומדיה, גילברט היה בעל, אח, חבר ואב נפלא לשני ילדיו. זהו יום עצוב עבור כולנו, אבל אנו מבקשים שתמשיכו לצחוק בקול רם לזכרו של גילברט". סוכנו של גוטפריד, גלן שוורץ, מסר כי הוא מת ממחלת שרירים שמשפיעה על תפקוד הלב.

גילברט גוטפריד במסיבה בניו יורק ב-1993 | צילום: Getty Images

גוטפריד, יליד ניו יורק ממוצא יהודי, היה נשוי לדארה קרביץ מאז 2007 ולבני הזוג שני ילדים. אחותו הייתה צלמת הרחוב הניו יורקית ארלין גוטפריד. הוא הופיע לראשונה על במת סטנד-אפ בגיל 15 ובשנות ה-80 השתתף בכמה פרקים של תוכנית המערכונים "סאטרדיי נייט לייב". בתחילת שנות ה-90 כבר הייתה לו קריירה קולנועית ענפה - בין השאר בסרטי "מותק, הילד השתגע" ו"תראו מי מדברת" - לפני שדיבב את התוכי יאגו ב"אלאדין" ב-1992. התפקיד ב"אלאדין" הפך את קולו של גוטפריד לאחד הקולות המוכרים ביותר בתעשיית הבידור האמריקאית, והוא היה למדבב מצליח שדיבב דמויות רבות בסדרות כמו "צבי הנינג'ה", "המופע של רן וסטימפי", "סייברצ'ייס" ו"איש משפחה". כמו כן, הוא נהג לעלות לשידור בתוכנית הרדיו של הווארד שטרן, שם הוא חיקה את גראוצ'ו מרקס, בלה לוגאסי ואחרים.

גוטפריד נחשב ל"קומיקאי של קומיקאים" בגלל סגנון הומור בלתי מתפשר וגס. הוא זכור לרבים מהסרט התיעודי "האריסטוקרים" מ-2005, שבו הוא אחד ממאה הקומיקאים שמספרים בדיחה וולגרית אחת - והיחיד שעושה זאת על במה בפני קהל (גוטפריד סיפר את הבדיחה לאחר שצחק על אירועי 11 בספטמבר וספג צעקות בוז).

למעשה, גוטפריד ספג ביקורת בעקבות בדיחות על אירועים טראגיים גם בהזדמנויות אחרות: ב-2011 הוא איבד את עבודתו כפרזנטור של חברת ביטוח (הוא היה קולו של הברווז מהפרסומות של Aflac) לאחר שהתבדח בטוויטר על הצונאמי ביפן. ב-2017 יצא הסרט התיעודי "גילברט" שבו הוא חושף את חייו האישיים ודן בהרחבה בבדיחה מ"האריסטוקרטים".

בין המספידים של גוטפריד בטוויטר היה גם השחקן ג'ייסון אלכסנדר ("סיינפלד"), שכתב עליו: "גילברט גרם לי לצחוק בימים שבהם הצחוק לא בא בקלות. איזו מתנה".

pic.twitter.com/STHhfpVSKU — Gilbert Gottfried (@RealGilbert) April 12, 2022

Gilbert Gottfried made me laugh at times when laughter did not come easily. What a gift. I did not know him well but I loved what he shared with me. My best wishes and sympathy to his family. #ripGilbertGottfried — jason alexander (@IJasonAlexander) April 12, 2022