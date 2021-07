אתמול, פרסם הקומיקאי האמריקאי ממוצא פלסטיני עמר זהר פוסט שעורר סערה. הקומיקאי, שיש לו כמעט 100 אלף עוקבים באינסטגרם, כתב ביקורת נוקבת נגד ההתנהלות הגזענית, לדבריו, של נמל התעופה בן גוריון, והצליח לצבור אלפי לייקים ותגובות. כפי שכתב, "אני עוזב עכשיו את פלסטין, וזה כואב כמו שזה תמיד כואב. הנה מידע בשבילכם על איך זה להמריא משדה התעופה כשאתה פלסטיני".

בהמשך הפוסט, פירט הקומיקאי - שהוריו הם פלסטינים ילידי נצרת - על כמה פרקטיקות שלטענתו מתבצעות בנתב"ג. לדבריו, נתב"ג "מבחין" בין יהודים לערבים באמצעות המדבקות שמודבקות על הדרכון ועל המזוודות במסגרת הבידוק הביטחוני בכניסה לנתב"ג, כאשר ערבים מקבלים מדבקות שונות מאלה של היהודים על מנת לסמן אותם כ"איום ביטחוני". כפי שכתב, "1. סטיקר צהוב (שמתחיל) עם המספר 6 אומר שאתה 'איום בטחוני' (לא יהודי). 2. האנשים שביצעו את הבדיקה הביטחונית שלי לא השתגעו על הלטפופ שלי, לא יודע למה", כתב זהר כשהוא מתייחס למדבקות בעלות מסר פוליטי פרו-פלסטיני שהודבקו על המחשב הנייד שלו.

גולשים רבים תקפו את זהר בתגובות. גולשת אחת כתבה, "למה אתה משקר?". אחרת ביקשה: "תפסיק להפיץ שקרים. הסטיקר הצהוב מיועד לכולם. לפחות תהיה כן עם התוכן שלך". עוד גולש דרש, "אולי תנסה להבהיר את הנקודה שלך בלי לשקר?". הגולשים האנונימיים באינסטגרם לא היו היחידים להתרגז מהפוסט השנוי במחלוקת של הקומיקאי, וגם מוחמד זועבי, פעיל ערבי ישראלי למען זכויות להט"ב, בחר להביע את דעתו בחשבון הטוויטר הפופולרי שלו. זועבי, בן 21, הוא ישראלי מוסלמי וקרוב משפחתה של חברת הכנסת חנין זועבי, שדעותיו שונות מאוד משלה והוא נוטה להתבטא בעד ישראל. כעת, כאמור, זועבי ראה כי זהר פרסם בסטורי שלו כי "מדבקה צהובה אומרת שאתה לא יהודי בשדה התעופה", והחליט להגיב.

זועבי פספס את הנקודה שהועלתה בפוסט של זהר שמתייחסת לא רק לצבע המדבקה אלא גם למספר הראשון המופיע במדבקה, וכתב כי: "עמר זהר, קומיקאי אמריקאי פלסטיני אזרח ישראל טוען שמדבקות צהובות הנתב"ג מיועדות אך ורק לאזרחים ישראלים לא יהודים. לי זה נשמע הזי אבל אולי אני באמת נאיבי. יהודים ישראלים - קיבלתם פעם מדבקה צהובה? שלחו תמונות בבקשה אחרת כולכם אפרטהייד".

"אני לא מכחיש את זה שיש כאן מדינה שמתייחסת לערבים או למוצאים אחרים כאיום". מוחמד זועבי | צילום: lioness_of_god555, instagram

גולשים החלו לפרסם בתגובות לפוסט את המדבקות שהם קיבלו בבידוק הביטחוני. אחד כתב כי "זה לא נכון בוודאות". אחר הגיב, "שטויות, עבדתי מספיק זמן בשדה התעופה והייתי במספיק מטוסים בחיי כדי להגיד לך בביטחון מלא שזה פייק מוחלט ואין כל קשר". חשוב לציין כי כמה גולשים שאינם ערבים פרסמו כי אכן קיבלו מדבקה צהובה - ובכך ניסו להפריך את טענתו של זהר לפיה רק ערבים מקבלים מדבקות צהובות; עם זאת, אותם גולשים קיבלו מדבקה צהובה שהקוד בה לא מתחיל בספרה 6 (מה שדווקא עוזר לחזק את הטענה של זהר).

אמיר זהר, קומיקאי אמריקאי פלסטיני אזרח ישראל טוען שמדבקות צהובות בנתבג מיועדות אך ורק לאזרחים ישראלים לא יהודים. לי זה נשמע הזוי אבל אוליי אני באמת נאיבי. יהודים ישראלים; קיבלתם פעם מדבקה צהובה? שלחו תמונות בבקשה אחרת כולכם אפרטהייד :)) pic.twitter.com/dbj77pXUys — Muhammad Zoabi (@ilzoabi48) July 5, 2021

בשיחה עם mako, הסביר זועבי כי "התייחסתי לסטורי שהוא פרסם, הוא תיקן את זה כמובן אחרי שהוא קיבל על הראש. השקר העיקרי היה העובדה שהוא אמר שהוא קיבל מדבקה צהובה בגלל שהוא לא יהודי. אחרי זה הוא העלה פוסט, ובפוסט אני כמעט בטוח שהוא כתב גם כן, שאם אתה מקבל מדבקה צהובה זה בגלל שאתה לא יהודי. אחרי זה המון אנשים העירו לי (ציינו שזהר הזכיר את הספרה 6 ולא רק את צבע המדבקה, שג"מ)".

ציינו בפני זועבי את העובדה שיהודים שהגיבו לציוץ שלו צילמו את המדבקה שקיבלו, כאשר אצל כולם מדובר במדבקה צהובה ללא המספר 6 בתחילת הקוד שעליה. לדברי זועבי, "אני לא רודף אותו. זה משהו אחר, זה ברור. אני לא מכחיש את זה שיש כאן מדינה שמתייחסת לערבים או למוצאים אחרים כאיום. יש פרופיילינג בשדה התעופה".

רבים ראו את הסטורי של זהר אך לא את הפוסט, שמפרט לא רק בדבר הצבע אלא גם בדבר המספרים השונים לכאורה. אחרי שטענו שהוא שקרן, הקומיקאי הסביר את עצמו בסטורי נוסף: "הייתי צריך להיות יותר ספציפי. המספר הראשון על המדבקה קובע את 'רמת האיום' שלך. פלסטינים וערבים כמעט תמיד מקבלים 6, יהודים כמעט תמיד מקבלים 1. זו מערכת גזענית".

הטענה של זהר כמובן אינה הראשונה נגד רשות שדות התעופה והמדיניות הביטחונית בנתב"ג, שרבות כבר נכתב עליה. במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה התייחסו בעבר לטענות מסוג זה, ולמעשה, עד לפני כ-15 שנה מדיניות המדבקות בצבעים שונים ליהודים ולא-יהודים הייתה ידועה ומוצהרת. בימיו של מופז כשר התחבורה, בוטל הנוהג של מדבקות צהובות ללא-ליהודים בתגובה לטענות על גזענות, ובמשרד התחבורה אמרו אז שהם מודעים לכך שנוסעים לא-יהודים חשו מושפלים על ידי הסימון הבוטה. ב-2007, דווח ב-ynet שהסימון השונה בעזרת צבעים בסך הכל הוחלף בשיטה אחרת - וכעת הנוסעים הערבים והלא-יהודים מקבלים מספר שונה מזה שמקבלים יהודים.

מאבטח בנתב"ג אמר אז לכתב ynet כי "בסך הכל המירו צבע במספר. אנו עורכים את אותן בדיקות מחמירות. אמרו לנו שהשינוי נועד לציבור הערבי, שעד היום היו רואים צבעים שונים, אבל עכשיו הם רואים מספרים. זה דבילי, כי מי שמבין רואה שיש הבדל במספרים בין יהודים לערבים".

פנינו לרשות שדות התעופה לתגובה על דברי זהר, והיא תפורסם כשתתקבל.

