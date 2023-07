בשבועות האחרונים רץ ברשת סרטון מרגש בכיכובו של ג'קי צ'אן. בסרטון, נראית "בתו" של כוכב הקולנוע צופה בקטעי פעלולים מהקריירה הארוכה של השחקן, ובסוף הסרטון השניים בוכים. אלא שאותו סרטון מרגש הוא קטע מסרט של צ'אן בשם "Ride On", בו הוא מגלם איש פעלולים והצעירה שמככבת איתו בסצנה היא שחקנית. בחיים האמיתיים, הקשר של צ'אן עם בתו הביולוגית רחוק מלהיות קרוב, בלשון המעטה.

בתו הביולוגית של צ'אן, אטה נג צ'וק לאם, טוענת שהוא נטש אותה ושהוא שונא אותה בגלל שהיא לסבית. אטה היא בתו של צ'אן מחוץ לנישואין ולדבריה, הוא לא יצר איתה קשר או עזר לה במשך שנים, גם כשגרה ברחוב. "היינו הומלסים למשך חודש בגלל ההורים ההומופובים שלנו. ישנו פחות או יותר מתחת לגשר", טענה אטה בסרטון משנת 2018 לצד זוגתה, אנדי, שמסבירה: "ביקשנו מכל החברים שלנו והמשפחה שלנו עזרה וכולם שולחים אותנו למקלטים".

לא מעט גולשים בטוויטר, יצאו למתקפה נגד צ'אן בעקבות הדברים: "כל פעם שאני שומע משהו על הבן אדם הזה והילדים שלו זה משהו רע. הוא לגמרי אבא נורא", ואחרים ניסו להסביר שהקליפ הוויראלי הוא קטע מסרט ושהמציאות של צ'אן ומשפחתו אפלה יותר: "זו לא הבת שלו. ג'קי התנער מבתו הביולוגית כי היא לסבית".

that's not his daughter lol that's liu haocun, who plays a fictional version of his daughter in Ride On. Jackie Chan disowned his actual daughter for being gay https://t.co/lPG5NYShAX — Kingofied Tomato (@LegoKingo) July 3, 2023

אטה נולדה בשנת 1999 כתוצאה מרומן מחוץ לנישואין של צ'אן עם מי שהייתה מיס אסיה ב-1990, איילין נג-יי-לייאי (Elaine Ng Yi-Lei). לפי באזפיד, צ'אן אמר בזמנו על הרומן: "אני לא קדוש. עשיתי משהו לא בסדר. עשיתי משהו שהרבה גברים בעולם עשו. אולי זה היה רגע של שובבות".