הערב שכל הוליווד חיכתה לו: שנה לאחר הטקס שנכנס לספרי ההיסטוריה דווקא בגלל הסטירה של וויל סמית' למנחה כריס רוק, תעשיית הקולנוע האמריקאית חזרה להתעסק הלילה בדבר החשוב באמת - סרטים. מי שנבחר להנחות את טקס האוסקר ה-95, שנערך בתיאטרון דולבי שבהוליווד (ושודר בשידור חי ב-yes), הוא הקומיקאי ג'ימי קימל, שזוהי הפעם השלישית שלו בתפקיד, ומבין עשרות הסרטים שזכו לנציגות ב-24 קטגוריות שיאן הזכיות הוא סרט המדע הבדיוני "הכל בכל מקום בבת אחת" - שזכה בלא פחות משבעה פסלונים, כולל מרבית פרסי המשחק ופרס הסרט הטוב ביותר.

המאסטרפיס הראשון של העשור: מה מבקר הקולנוע שלנו חשב על הזוכה הגדול?

על אף העובדה שהשנה לא הייתה נציגות ישראלית באף אחת מהקטגוריות בטקס, רבים ציפו שהאקדמיה תנציח במהלכו את זכרו של חיים טופול - השחקן הישראלי האגדי שהיה מועמד לאוסקר על תפקידו ב"כנר על הגג" והלך בשבוע שעבר לעולמו. טופול דווקא נעדר מפינת ה"לזכרם" המסורתית, שכיבדה שמות כמו אוליביה ניוטון-ג'ון, ריי ליוטה וז'אן-לוק גודאר שהלכו השנה לעולמם, וזאת על אף שמותו הוכרז למעלה מ-72 שעות לפני שהטקס יצא לדרך. גם השחקנית שארלבי דין, כוכבת "משולש העצבות" שהיה מועמד השנה לפרס הסרט הטוב ביותר, נעדרה ממצגת ה"לזכרם", אך היא וטופול מופיעים ברשימת השמות המלאה שנמצאת באתר האקדמיה.

בגזרת הזוכים, נדמה שאף התרגשות של אף מועמד לא השתוותה לאלה של ארבעת הזוכים בקטגוריות המשחק - כשעבור כולם מדובר לא רק בזכייה ראשונה בקריירה, אלא גם במועמדות ראשונה. את פרס השחקן הראשי הטוב ביותר קטף כוכב הניינטיז ברנדן פרייזר על תפקיד הקאמבק שלו בדרמה "הלוויתן", בעוד שבפרס שחקן המשנה זכה קי הוי קוואן, מי שהיה מוכר בעבר בתור הילד מ"אינדיאנה ג'ונס" ו"הגוניס" ומעתה ייזכר כזוכה האוסקר על תפקידו ב"הכל מקום בבת אחת". הזוכה הגדול של הטקס זכה לנציגות גם בקטגוריות הנשיות, שם מישל יאו וג'יימי לי קרטיס קטפו את פרסי השחקנית הראשית ושחקנית המשנה, בהתאמה, כשיאו היא אף השחקנית הראשונה ממוצא אסייתי שזוכה בפרס השחקנית הראשית. בפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר זכה "במערב אין כל חדש" הגרמני, שקטף שלושה פרסים נוספים.

בנוסף לזכייה בפרס הסרט הטוב ביותר ובשלוש מתוך ארבע קטגוריות המשחק - הסרט השלישי בהיסטוריה שעושה זאת - "הכל בכל מקום בבת אחת" קטף גם את פרסי הבימוי, התסריט המקורי והעריכה. ולמקרה שכל זה לא היה מספיק, נדמה שגם תואר הרגע המרגש של הטקס שייך לסרטם של דניאל קוואן ודניאל שיינהרט, וזאת בזכות נאומו של קי הוי קוואן כשזה זכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר. "המסע שלי החל על סירה", סיפר קוואן בדמעות, "העברתי שלוש שנים במחנה פליטים ואיכשהו הגעתי לבמה הכי גדולה בהוליווד. אומרים שסיפורים כאלה קורים רק בסרטים, ואני לא מאמין שזה באמת קורה לי. זה החלום האמריקאי". קוואן, שתפקידו ב"הכל מקום בבת אחד" הוא תפקיד המשחק המרכזי הראשון שלו מזה שני עשורים, סיכם ואמר ש"חלומות הם דבר שצריך להאמין בו, ואני כמעט ויתרתי על שלי. תודה לכולכם שקיבלתם אותי בחזרה".

במקביל, ובסיומה של שנה נוספת שבה צפו תהיות ותלונות על הקשר הרופף בין המועמדים לאוסקר לשוברי הקופות באולמות הקולנוע, לקטגוריית הסרט הטוב ביותר נכנסו הפעם שני מועמדים שהפכו להצלחות מסחריות בקנה מידה היסטורי: "אהבה בשחקים: מאווריק", סרט ההמשך בכיכובו של טום קרוז שהכניס כמיליארד וחצי דולר בקופות, ו"אווטאר: דרכם של המים" של ג'יימס קמרון, גם הוא סרט המשך, שנחשב לפי שעה לסרט השלישי המכניס ביותר בכל הזמנים. קרוז עצמו נעדר מהטקס, אך בניגוד להכרזה מוקדמת - הזמרת ליידי גאגא עלתה לבצע בהפתעה את שיר הנושא מתוך הסרט, שהיה מועמד לפרס השיר המקורי הטוב ביותר. בנוסף אליה הופיעה על הבמה גם ריהאנה, שהמשיכה את מסע הקאמבק שלה וביצעה את המועמד לפרס השיר המקורי מ"הפנתר השחור: וואקנדה לנצח", סרט שזכה אף הוא להצלחה מסחרית גדולה. אך למרות הפרופיל הגבוה של שתי המבצעות, מי שקטף את פרס השיר הוא דווקא "Naatu Naatu" מהלהיט ההודי המפתיע "RRR" ("המרד הגדול").

הזוכים בטקס האוסקר ה-95:

הסרט הטוב ביותר

"במערב אין כל חדש"

"אווטאר: דרכם של המים"

"רוחות אינישרין"

"אלביס"

"הכל בכל מקום בבת אחת"

"הפייבלמנים"

"טאר המנצחת"

"אהבה בשחקים: מאווריק"

"משולש העצבות"

"נשים מדברות"

הבימוי הטוב ביותר

מרטין מקדונה, "רוחות אינישרין"

דניאל קוואן ודניאל שיינהרט, "הכל בכל מקום בבת אחת"

סטיבן ספילברג, "הפייבלמנים"

טוד פילד, "טאר המנצחת"

רובן אוסטלונד, "משולש העצבות"

מישל יאו, השחקנית הראשית הטובה ביותר ("הכל בכל מקום בבת אחת") | צילום: Kevin Winter/Getty Images

השחקנית הראשית הטובה ביותר

קייט בלאנשט, "טאר המנצחת"

אנה דה ארמס, "בלונדינית"

מישל יאו, "הכל בכל מקום בבת אחת"

אנדראה רייסבורו, "לזלי היקרה"

מישל וויליאמס, "הפייבלמנים"

השחקן הראשי הטוב ביותר

אוסטין באטלר, "אלביס"

קולין פארל, "רוחות אינישרין"

ברנדן פרייזר, "הלוויתן"

פול מסקל, "אחרי השמש"

ביל נייהי, "לחיות"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אנג'לה באסט, "הפנתר השחור: וואקנדה לנצח"

קרי קונדון, "רוחות אינישרין"

ג'יימי לי קרטיס, "הכל בכל מקום בבת אחת"

סטפני שו, "הכל בכל מקום בבת אחת"

הונג צ'או, "הלוויתן"

שחקן המשנה הטוב ביותר

ברנדן גליסן, "רוחות אינישרין"

בארי קיוגאן, "רוחות אינישרין"

קי הוי קואן, "הכל בכל מקום בבת אחת"

בריאן טיירי הנרי, "Causeway"

ג'אד הירש, "הפייבלמנים"

ברנדן פרייזר, השחקן הראשי הטוב ביותר ("הלוויתן") | צילום: Kevin Winter/Getty Images

התסריט המקורי הטוב ביותר

"רוחות אינישרין"

"הכל בכל מקום בבת אחת"

"הפייבלמנים"

"טאר המנצחת"

"משולש העצבות"

התסריט המעובד הטוב ביותר

"במערב אין כל חדש"

"רצח כתוב היטב: תעלומה יוונית"

"אהבה בשחקים: מאווריק"

"לחיות"

"נשים מדברות"

הצילום הטוב ביותר

"במערב אין כל חדש"

"בארדו, תיעוד שקרי של קומץ אמיתות"

"אימפריית האור"

"טאר המנצחת"

"אלביס"

ג'יימי לי קרטיס, שחקנית המשנה הטובה ביותר ("הכל בכל מקום בבת אחת") | צילום: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

העריכה הטובה ביותר

"הכל בכל מקום בבת אחת"

"טאר המנצחת"

"אלביס"

"אהבה בשחקים: מאווריק"

"רוחות אינישרין"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

"בבילון"

"הפנתר השחור: וואקנדה לנצח"

"אלביס"

"הכל בכל מקום בבת אחת"

"גברת האריס נוסעת לפריז"

העיצוב האומנותי הטוב ביותר

"בבילון"

"במערב אין כל חדש"

"אלביס"

"אווטאר: דרכם של המים"

"הפייבלמנים"

האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר

"באטמן"

"הפנתר השחור: וואקנדה לנצח"

"אלביס"

"הלוויתן"

"במערב אין כל חדש"

קי הוי קוואן, שחקן המשנה הטוב ביותר ("הכל בכל מקום בבת אחת") | צילום: Kevin Winter/Getty Images

המוזיקה המקורית הטובה ביותר

"בבילון"

"במערב אין כל חדש"

"הכל בכל מקום בבת אחת"

"רוחות אינישרין"

"הפייבלמנים"

השיר המקורי הטוב ביותר

"הפנתר השחור: וואקנדה לנצח"

"ספרי זאת כמו אישה"

"RRR" ("המרד הגדול")

"הכל בכל מקום בבת אחת"

"אהבה בשחקים: מאווריק"

הסאונד הטוב ביותר

"במערב אין כל חדש"

"אווטאר: דרכם של המים"

"באטמן"

"אלביס"

"אהבה בשחקים: מאווריק"

האפקטים החזותיים הטובים ביותר

"במערב אין כל חדש"

"אווטאר: דרכם של המים"

"הפנתר השחור: וואקנדה לנצח"

"באטמן"

"אהבה בשחקים: מאווריק"

"במערב אין כל חדש", הסרט הבינלאומי הטוב ביותר | צילום: Reiner Bajo, באדיבות Netflix, יחסי ציבור

סרט האנימציה באורך מלא הטוב ביותר

"מרסל הקונכייה עם הנעליים"

"המפלצת מהים"

"גיירמו דל טורו מציג: פינוקיו"

"החתול של שרק 2: משאלה אחת ודי"

"אדומה אש"

הסרט התיעודי באורך מלא הטוב ביותר

"כל מה שנושם"

"כל היופי ושפיכות הדמים"

"אש האהבה"

"נבלני"

"בית עשוי קוצים"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר

"במערב אין כל חדש"

"ארגנטינה, 1985"

"קירבה"

"אי-אה"

"הילדה השקטה"

"גיירמו דל טורו מציג: פינוקיו", סרט האנימציה הטוב ביותר | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר

"הילד, החפרפרת, השועל והסוס"

"המלח המעופף"

"סוחרי הקרח"

"שנת השמוקים שלי"

"יען אמר לי שהעולם מזויף ואני חושב שאני מאמין לו"

סרט התעודה הקצר הטוב ביותר

"איך מודדים שנה"

"הלוחשים לפילים"

"התאספות"

"זר בשער"

"אפקט מרתה מיטשל"

הסרט הקצר הטוב ביותר

"פרידה אירית"

"איוואלו"

"התלמידות"

"נסיעה לילית"

"המזוודה האדומה"

