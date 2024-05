אחרי התקרית בשטיח האדום בפסטיבל קאן 2024, שבה מרסיאל טברס דחפה מאבטחת שדחקה בה לעלות ולהתפנות מהמדרגות, השחקנית הגיבה היום (שני) בחשבון האינסטגרם לתקרית.

Actress Massiel Taveras had a portrait of Jesus Christ on her dress at the red carpet.



The security guards immediately rushed her out. pic.twitter.com/YFE4pbIU0R — MatrixUnraveled (@MatrixMysteries) May 26, 2024

"אני רוצה להודות לכולם על התמיכה המדהימה", כתבה השחקנית הדומיניקנית, ששיתפה עם הפוסט כתבות על כך שהמאבטחת שדחפה אותה הייתה מעורבת בתקרית נוספת – עם הזמרת קלי רולנד.

View this post on Instagram A post shared by M A S S I E L T A V E R A S (@masieltaveras)

טברס המשיכה: "היום, יותר מתמיד, אנחנו צריכים להישאר ביחד, לתמוך זו בזו, להגן על הנשמה שלנו, להציב גבולות ולהגן על הזכויות שלנו. בואו נראה אהבה וכבוד לקלי רולנד המיוחדת - נשמה טהורה, מוכשרת ומלאת קלאס. אישה לא לבנה (Woman of Color) שמייצגת את כולנו. התרשמתי מאיך שהתמודדת עם זה, כמה רגועה ועדינה היית".

השחקנית סיכמה: "במקרה שלי, נמאס לי מההתעלות. חיי שחורים נחשבים. אנחנו לא הולכים לשתוק בסיטואציות כאלה, מגיע לנו כבוד. אני מחבקת אותך, המלכה קלי רולנד. תודה שנתת לנו כל כך הרבה. אלוהים יברך את הלב שלך".

טברס, כאמור, המשיכה את הקו של רולנד, שתועדה מתעמתת גם כן עם אותה מאבטחת והאשימה אותה בגזענות. "האישה הזו יודעת מה קרה, אני יודעת מה קרה. יש לי גבולות ואני אתעקש עליהם", אמרה רולנד ל-AP בשבוע שעבר. "היו נשים נוספות על השטיח האדום שלא נראו כמוני. אותן לא דחפו, הן לא ננזפו ולא אמרו להן לרדת מהשטיח. עמדתי על שלי והיא הרגישה שהיא יכולה לעמוד על שלה".

אלה לא התקריות היחידות של אותה מאבטחת בפסטיבל. מלבד רולנד וטברס, המאבטחת ניסתה לחסום את כוכבת הקיי-פופ הקוריאנית יונה (Yoona) מלהצטלם על השטיח האדום. בתקרית נוספת, נצפתה אותה מאבטחת דוחפת בכוח דוגמנית אוקראינית.

This woman has a serious problem pic.twitter.com/ksq86PfqsP — (@Khaleesie777) May 25, 2024

ב"בדיילי מייל" פורסם שאותה מאבטחת, שלא מוכרת לציבור, הועסקה בחוזה קצר לתקופת הפסטיבל. מקור סיפר לאתר ש"הטענות לגזענות הן מגוכחות".