הסכסוך הווירטואלי של עיתונאי הספורט רון קופמן ויאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, זכה היום לפרק חדש. לפני שנה בדיוק, הגיב נתניהו לציוץ של קופמן, בו חלק קופמן שבחים לתחקיר טלוויזיוני של גיא פלג מחדשות 12. נתניהו כתב לקופמן בשעתו "אין יום שאתה לא מסית נגדי ושופך את דמי ברדיו, בהמה שמנה שכמוך" והזכיר את השעייתו של קופמן מהגשת תכנית האקטואליה של רדיו 103FM (השעייה שהובילה בסופו של דבר גם לפרישתו של קופמן מהתפקיד).

באותו דיון, כתב קופמן לנתניהו "המשך להיות טפיל, המשך להציע לסרסר בבנות זוגך ובעיקר שמור על אמא - העבריינית המורשעת", מה שעורר את זעמו של נתניהו, שכתב "חתיכת זבל שמן תודה לאלוהים שנתן לך את העונש שלך משמיים להיות אחד האנשים הכעורים בעולם הן מבפנים והן מבחוץ" ו-"ואל תדאג בהמשך אני אתחיל לפתוח פה על הילדים המסכנים שלך". הציוצים של קופמן ונתניהו נמחקו מאז, אולם שרדו בשלל צילומי מסך של ההתכתשות ביניהם, שפורסמה מאז מספר פעמים על ידי צייצנים שונים.

קופמן בחר להציף מחדש את העימות היום, וחשף כי התלונן במשטרה על הדברים שנתניהו כתב נגדו בשנה שעברה. בציוץ חדש שפרסם, כתב קופמן "Pick up on your own size mother fucker (תיטפל למישהו בגודל שלך). הבט ילד זין, אני מגיש תלונה במשטרה על איומים, מְנְפל ביולוגי כמוך. אתה תפתח על ילדיי, אני אהפוך את חייך לגיהנום! 12 תלונות במשטרה ביום, 7 עורכי דין יקלפו לך את העור בלי הרדמה". את דבריו לנתניהו חתם קופמן בהתייחסות גם לשר המשפטים אמיר אוחנה, וכתב "לא קוראים לי אמיר אוחנה, אתה לא יכול להתנשנש אתי, טפיל מאוס".

Pick up on your own size mother fucker.

הבט ילד זין, אני מגיש תלונה במשטרה על איומים, מנפל ביולוגי כמוך.

אתה תפתח על ילדיי, אני אהפוך את חייך לגיהינום! 12 תלונות במשטרה ביום, 7 עורכי דין יקלפו לך את העור בלי הרדמה.

לא קוראים לי אמיר אוחנה, אתה לא יכול להתנשנש אתי, טפיל מאוס pic.twitter.com/0fr4Dcoqli — רון קופמן ron koffman (@Ronkofman1) September 1, 2020