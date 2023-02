את הקאמבק הגדול והמרגש של ברנדן פרייזר בשנה האחרונה קשה היה לפספס. אחרי שנעלם מהמסך, למעט כמה תפקידים בסרטים כושלים, כוכב "המומיה" חזר ובגדול. הוא לוהק לסרט "הלוויתן" בבימויו של דארן ארונופסקי ("רקוויאם לחלום", "ברבור שחור") שחיפש יותר מעשור שחקן שיכול להיכנס לדמות של אדם שסובל מהשמנת יתר. הסרט (הסוחט דמעות, נ"כ) זיכה אותו במחיאות כפיים סוערות בהקרנת הבכורה שנערה בפסטיבל ונציה, ובהתאם לתחזיות, גם במועמדות לאוסקר.

בריאיון חשוף לתוכנית של הווארד סטרן, השחקן בן ה-54 סיפר על בנו הבכור, גריפין, שנמצא על הספקטרום האוטיסטי ואמר שבאירועים פומביים הוא מוודא שיש מקום הולם גם למעריצים שנמצאים על הרצף. "אני יודע כמה זה משמעותי להם ולמשפחות שלהם. עבורי יש לזה הרבה מאוד משמעות, להרגיש שאתה יכול לשמח מישהו, רק מפשוט להיראות".

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl