הבמאי והיוצר אורי ברבש יקבל פרס מפעל חיים

הבמאי אורי ברבש, שמציין בימים אלה 50 שנה של יצירה, יקבל בטקס פרסי אופיר פרס מפעל חיים מהקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה • "אחד הבמאים המוכרים והמשפיעים בקולנוע הישראלי. פניו למזוהות עם הקולנוע הישראלי בישראל ובזירה הבין-לאומית" • טקס פרסי אופיר ייערך ב-16 בספטמבר

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הכריזה הבוקר (שני) כי תעניק פרס מפעל חיים לבמאי והיוצר אורי ברבש בטקס פרסי אופיר 2025. הטקס, בהנחיית תום יער ושירה נאור, יתקיים ב-16 בספטמבר, שלישי, בסינמה סיטי גלילות.

"אורי ברבש, שמציין בימים אלה 50 שנה של יצירה, הוא אחד הבמאים המוכרים והמשפיעים בקולנוע הישראלי", נכתב בנימוקי האקדמיה על הענקת הפרס. "מאז שסרטיו שודרו לראשונה ב-1975 ועד היום, ברבש ממשיך בעשייה אמנותית חסרת פשרות, שמשאירה חותם עמוק על התרבות הישראלית. בשנות ה-80 הפכו פניו למזוהות עם הקולנוע הישראלי בישראל ובזירה הבין-לאומית".

לאורך שנות ה-80 וה-90 ביסס ברבש את מעמדו כאחד היוצרים החשובים, בין היתר עם הסרט "החולמים", "דרך הנשר" ו"מלח הארץ". בסרטו "אחד משלנו" כיכב אלון אבוטבול, שהלך לעולמו בחודש שעבר. בשנות ה-2000 הרחיב את יצירתו לקופרודוקציות בין-לאומיות ולעשייה טלוויזיונית. ברבש חתום על סדרות שהפכו לאבני דרך בדרמה הישראלית: הסדרה "טירונות" שהפכה ללהיט, והדרמות "משפט קסטנר", "קו 300" ו"מילואים".

עוד הוסיפו באקדמיה: "ב-1984 יצא 'מאחורי הסורגים' בו כלא ישראלי הופך למיקרוקוסמוס שמייצג את החברה הישראלית ואת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הסרט הפך את ברבש לשם בינלאומי והיה מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הזר. הסרט גם זכה בפרס כינור דוד והביא בשעתו כ-600 אלף צופים לבתי הקולנוע. 'אחד משלנו', שעסק בצבא, היה בנוי כמו דרמה בלשית וחשף דור צעיר וכריזמטי של שחקנים, בהם אלון אבוטבול ודן תורן, זכרונם לברכה. בשנים האחרונות עבר לעסוק בנושאים הקשורים בשואה ובשימור הזיכרון שלה. סרטו התיעודי 'דבש שחור: שירת חייו של אברהם סוצקבר' היה מועמד לפרס אופיר לסרט התיעודי ב-2019. כל אלה הופכים את זכייתו בפרס להוקרה מתבקשת ומרגשת".