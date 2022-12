לאחר קרוב לשנה בכלא הרוסי - הכדורסלנית האמריקנית וכוכבת ה-WNBA בריטני גריינר שוחררה היום (חמישי) בעסקת חילופי אסירים. ארה"ב ורוסיה הגיעו להסכמה על העסקה - במסגרתה ישוחרר סוחר הנשק הרוסי ויקטור בוט, הכלוא בארה"ב.

בארה"ב מסרו בשעות הצוהריים כי גריינר הועברה לשליטת גורמים אמריקניים רשמיים. מיד לאחר מכן, היא שוחחה עם הנשיא האמריקני ג'ו ביידן, סגנית הנשיא קאמלה האריס ושר החוץ אנתוני בלינקן - וכולם עדכנו כי היא נמצאת במצב רוח "חיובי". הנשיא ביידן צפוי לתת הצהרה לתקשורת בזמן הקרוב, וצייץ: "לפני רגעים אחדים שוחחתי עם בריטני גריינר. היא בטוחה, היא על המטוס בדרך הביתה".

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT