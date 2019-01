עוד מתנה מטראמפ: תעשיית האלכוהול בארצות הברית בסכנה ממשית

עבר כבר כמעט חודש מאז שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, השבית את הממשל האמריקני, ולסוגיה הבוערת שמעסיקה כרגע את כל ארה"ב יש המון השפעות - אבל אותנו בעיקר מעסיקה ההשפעה של אותה שביתה על תעשיית הבירות הענפה במדינה - ומתברר שיש כזאת. אחד מהגופים הממשלתיים שהושבתו אחרי המהלך של טראמפ היא לשכת הסחר לאלכוהול (TTB) - מי שבין היתר אחראית על מיסוי העסקים ומתן אישורים למבשלות ולמפיצים. הרבה לפני שחברה מתחילה למכור ולהפיץ מוצר חדש היא צריכה מהם את האישור המיוחל. לכן, אחת מנגזרות השביתה היא שהחברות מגישות את הבקשות - אבל אף אחד לא מטפל בהם. וכך, גם אחרי שהשביתה תיגמר, הלשכה צפויה לסבול מעומס ענק של בקשות וטפסים שיצטרכו להשלים - ולאף אחד אין באמת מושג כמה זמן זה ייקח. Manatawny Still Works, מבשלה מפנסילבניה לדוגמה, מוציאה בכל שנה לקראת הולנטיינס דיי מהדורה מיוחדת שכוללת שלושה סוגים שונים של בקבוקי וויסקי - וכנראה שהשנה זה כבר לא יקרה והם יפסידו את ההכנסות הצפויות. "אחת הסיבות שאנשים אוהבים אותנו היא המהדורות המוגבלות שאנחנו מוציאים תמיד", סיפר מנהל הפרוייטים של המבשלה, "אנחנו מצליחים לרגש אנשים, ולגרום להם לטעום משקאות שהם לא הכירו מעולם". View this post on Instagram A post shared by Manatawny Still Works (@manatawnystillworks) on Aug 13, 2018 at 2:22pm PDT למזלם של אנשי המבשלה, משקאות מסוג הספיריט שעומדים על המדף לא מתקלקלים - אבל לבירה לעומת זאת יש תאריך תפוגה. מבשלות בירה קטנות בכל רחבי המדינה עוקבות אחר המצב בדאגה רבה ומפחדות שייאלצו לזרוק את כמויות הבירה הענקיות השייכות למותגים החדשים שלהם. "אנחנו עסק קטן, ולהשבתה הזאת יש פוטנציאל להרוס אותנו לגמרי", סיפר מייסד מבשלת ה-Transmitter, רוב קולב. "זה בלתי אפשרי לשלם שכ"ד על שני מקומות בלי הגדלה בהכנסה - ואי אפשר להגדיל את ההכנסה מבלי לייצר בירה". תעשיית מבשלות הבירה בארה"ב מגלגלת כ-76 מיליארד דולר בשנה, הרבה בזכות היכולת שלה להיות עצמאית יותר לייצר בירות מגניבות וחדשניות שמביאות הטרנדים הבאים בעולם. אז נכון, בירה היא לא דבר חיוני לדמוקרטיה מתפקדת כמו שמשרד המשפטים חיוני לו - אבל היא בהחלט נחוצה לעם, ובמיוחד לעם האמריקאי. בינתיים אנחנו עוקבים מקרוב אחרי ההשבתה, זו "שבזכותה", גלונים של בירה נשפכים לביוב - ואיתם הלב שלנו. {title}





