הנוטרדאם ניצל? חברת הענק שתשקיע 200 מיליון יורו בשיפוץ הקתדרלה

תושבי צרפת עדיין מתקשים להתאושש מהאסון הכבד שנפל עליהם, ונכון למועד כתיבת שורות אלה עדיין לא ידוע מהו היקף הנזק הסופי שנגרם לקתדרלת נוטרדאם. למרות זאת, לא מעט חברות ענק כבר הודיעו שייתרמו ממיטב כספם לשיקומה של אחת מהקתדרלות המפורסמות בעולם ואחד מסמלי האומה הצרפתית. אתמול (שלישי) הודיע ברנרד ארנו, מבעלי תאגיד הענק הצרפתי "LVMH" (שמחזיק בין היתר במותגי יוקרה כמו וודקה בלוודר, שמפניה מואט וקוניאק הנסי), כי הוא מתכוון לתרום כ-200 מיליון יורו (800 מיליון שקלים, כן?) לשיפוצה של הקתדרלה בת ה-800 שנה. "אנו מחוייבים לסייע בבנייה מחדש של הקתדרלה המיוחדת הזו, הסמל של צרפת למורשתה ואחדותה", מסר ארנו בהצהרתו. Who is Bernard Arnault? Story behind the billionaire trying to save Notre Dame https://t.co/0w7K2T0VFP pic.twitter.com/XBkuMwdFB3 — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) April 16, 2019

אם ההצהרה המרגשת של ארנו, אחד האנשים העשירים ביותר בצרפת, לא הספיקה לתושבי הרפובליקה, בהמשך התברר כי אנשי החברה מסרו גם כי "עד שיחל תהליך השיפוץ, התאגיד יעמיד לרשות המדינה והרשויות הרלוונטיות מומחים שנים, אדריכלים ויועצים פיננסיים כדי לסייע בעבודה הארוכה של שיקום וגיוס כספים". פייר? התרגשנו. *applause*



"French Billionaire Bernard Arnault's family and LVMH to donate €200 million for the devastated Notre-Dame cathedral in Paris."https://t.co/xq7TTm6ioQ pic.twitter.com/MM7jpTLhYI — Farmer Mike™ (@mikeratcliffe) April 16, 2019

