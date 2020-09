הדיג'יי והיוצר אריק מורילו ("Reel 2 Real") מת אתמול (יום א') בגיל 49 מסיבות שאינן ידועות עדיין. גופתו נמצאה בנכס במיאמי ביץ', שבפלורידה.

לפי הדיווחים מעבר לים, משטרת מיאמי שחוקרת את הנסיבות סיפרה שבמקום לא היו "סימנים ברורים לעין". עוד נמסר כי סיבת המוות תקבע בהמשך לאחר חקירת הבוחנים הרפואיים של מיאמי.

באופן מקרי או שלא, מותו הפתאומי של הדיג'יי והמפיק עם המגה להיט, מגיע חודש לאחר שנעצר והואשם בעבירות מיניות כלפי אישה שעבדה במסיבה שבה הוא נכח. האירוע קרה לכאורה בביתו של מורילו בדצמבר האחרון. תחילה הכחיש את הטענות, אך ב-6 באוגוסט הסגיר את עצמו עם עורך דין בעקבות תוצאות ערכת אונס, שמצאו נוכחות חיובית של הדנ"א שלו. הואשם באונס ונמצא מת לאחר כחודש | צילום: GettyImages-Matthew Eisman / Contributor

מורילו נולד בניו יורק, אך העביר את מרבית חייו המוקדמים בקרטחנה, שבקולומביה. הוא החל לתקלט באירועים משפחתיים כבר בגיל 11, לאחר שחזר עם אחותו ואמו לניו ג'רזי. הדיג'יי והמפיק מוכר בעיקר בשם הבמה "Reel 2 Real" ובזכות המגה להיט משנת 1992, "I Like To Move It".

הטראק המפורסם הגיע למקום חמישי במצעד הסינגלים של בריטניה והפך ללהיט דאנס עולמי שהכניס למורילו כמה מיליוני דולרים. הדיג'יי היה מופיע על בסיס קבוע ב-MTV אירופה, איתם גם יצר את להיטו הנוסף שכתב לדמויות בשם zig & zag שכיכבו באותם ימים בתכנית בערוץ.

i like to move it זכה לאורך השנים לעשרות חידושים וקאברים, כשהבולט מכולם היה בשנת 2005 בעקבות סרט האנימציה המפורסם "מדגסקר".