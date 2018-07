צילום: ספורט 5 איזה לילה קסום עבר על . בפעם השנייה בתולדותיה, נבחרת הטריקולור זכתה אתמול (ראשון) בגביע העולם בכדורגל, אחרי 2:4 ענק בגמר במוסקבה על קרואטיה המפתיעה. מריו מנדז'וקיץ' העלה את הצרפתים ליתרון מוקדם, עם שער עצמי (הראשון בתולדות הגמרים) ואיבן פרישיץ' איזן, אך לפני ההפסקה קיבלה הנבחרת של דידייה דשאן פנדל בחסות ה-VAR ואנטואן גריזמן החזיר לה את היתרון. במחצית השנייה, צרפת כבשה עוד שני שערים תוך שש דקות מרגליהם של פול פוגבה וקיליאן אמבפה ומנדז'וקיץ' עוד הספיק לצמק בזכות טעות איומה של השוער הוגו לוריס, אך לא יותר מזה וצרפת התפנתה לחגיגות. ברחובות המדינה, המסיבה נמשכה עמוק אל תוך הלילה ומאות אלפים יצאו מבתיהם עם דגלים. על שער הניצחון הופיע הכוכב השני, המציין את הזכייה השנייה בגביע העולם ואילו מגדל אייפל (וגם האמפייר סטייט בילדינג בניו יורק) נצבע בכחול-אדום-לבן לכבוד הנבחרת.

The 2nd star appears on Paris' iconic Arc de Triomphe. pic.twitter.com/RG0eaVjayg — Get French Football News (@GFFN) July 15, 2018 Spectacular @LaTourEiffel pic.twitter.com/VPg1Vqw36J — Get French Football News (@GFFN) July 15, 2018

Very unfortunately, the pillaging of shops around the Champs-Elysées has led to riot police intervening. The greatest tragedy when a small number detract from something so beautiful such as the events of today. pic.twitter.com/eCmEcq0pZI — Get French Football News (@GFFN) July 15, 2018 Ouch. pic.twitter.com/VJTbxO602u — Get French Football News (@GFFN) July 15, 2018 על שער ה"ל'אקיפ" שמתפרסם הבוקר נמרחה הכותרת: "אושר נצחי". הכותרת הראשית באתר של העיתון הייתה "ביחד לנצח" ושם נכתב: "זה היה גמר נהדר, עם שמחה גדולה בסיומו. נבחרת צרפת השיגה את הזכייה השנייה שלה בהובלת דידייה דשאן. הכחולים כבשו את העולם". גם ברחבי העולם ידעו להחמיא לאלופה הגאה: "תחי רפובליקת הכדורגל", נכתב ב"בילד" הגרמני, "יש לנו יורשת ראויה לתואר אלופת העולם". ב"אולה" הארגנטינאי הכריזו: "העולם לרגלייך, צרפת" ואילו ב"גלובו" הברזילאי כתבו: "כוכב חדש מאיר את שמי צרפת הכחולים". ב"גאזטה דלו ספורט" פנו אל ההיסטוריה: "צרפת כבשה את מוסקבה יותר טוב מאשר בימי נפוליאון. זידאן, אתה כבר לא לבד באולימפוס הכדורגל הצרפתי. תעשה מקום לגריזמן, פוגבה ואמבפה". Belief born in the streets of France. #JustDoIt pic.twitter.com/t3rYXJz7Kw — Nike (@Nike) July 15, 2018 A Star is born. @KMbappe #JustDoIt pic.twitter.com/cn8eqmUuuq — Nike (@Nike) July 15, 2018 במהלך החגיגה הגדולה, כמה התפרעויות נרשמו באזור השאנז אליזה ומספר חנויות נבזזו, מה שהוביל להתערבות משטרתית, אך בסך הכל השקט נשמר לאורך רוב הלילה. אדם אחד בן 50 מצא את מותו באנסי, לאחר שבמהלך החגיגות קפץ לתעלה שלא הייתה עמוקה מספיק. ב"מארקה" הספרדי, הכותרת קראה: "העידן היפה", קריצה לתקופה הטובה ביותר שידעה אירופה, משלהי המאה ה-19 ועד למלחמת העולם הראשונה: "צרפת הציגה נבחרת קשוחה ומאוחדת והגמר היה סיכום של כל המונדיאל הזה, תצוגה של כוח ויעילות". גם באנגליה פרגנו עם "תצוגת תכלית צרפתית שברה לקרואטיה את הלב", ב"דיילי מירור" ואילו ה"ניו יורק טיימס" כתב: "צרפת הייתה הנבחרת הטובה ביותר בקיץ הזה ברוסיה. שילוב של עוצמה, יכולת ואומץ הובילו להצלחה". גם בחברת "נייקי" חגגו עם הנבחרת והוציאו פרסומת חדשה לכבוד הזכייה. "נייקי", שחזקה בעיקר בתחום הכדורסל (לעומת "אדידס", ששולטת בכדורגל), כבשה את המונדיאל הזה בסערה. אם בגמר 2014 שיחקו שתי נבחרות של "אדידס", גרמניה וארגנטינה והשחקן המצטיין, באופן ביזארי משהו, היה ליאו מסי המיוצג על ידי החברה, הרי שהפעם ל"נייקי" גם היו את שתי הנבחרות בגמר (ואת אנגליה, שהגיעה עד החצי. כל זאת מתוך 10 נבחרות בלבד שהם ייצגו בטורניר), גם את השחקן הצעיר הטוב ביותר (קיליאן אמבפה) וגם את הזוכה ב-MVP של הטורניר (לוקה מודריץ'), מה שקטע רצף של ארבע זכיות לשחקנים של "אדידס" (אוליבר קאן ב-2002, זידאן ב-2006, דייגו פורלאן ב-2010 ומסי במונדיאל הקודם). קיליאן אמבפה הסנסציוני הפך לשחקן השני אי פעם שכובש בגמר לפני יום הולדתו ה-20. הראשון היה פלה, שהחמיא לו בסיום בציוץ. בכלל, האהבה לילד הפלא, שסיים את הטורניר עם ארבעה כיבושים (שווה לגריזמן במקום הראשון עבור צרפת), ניכרה מכל פינה: "זו החותמת הסופית על כך שמדובר בפנומן", נכתב ב"רקורד" הפורטוגלי ואילו ב"טיימס" הלונדוני הוסיפו: "הוא היה פשוט מופלא במונדיאל הזה". במהלך מסיבות העיתונאים, שחקני הנבחרת פלשו אל חדר התקשורת וחגגו לעיני הנוכחים במקום. רבים מהשחקנים סיפרו כי אנגולו קאנטה, הגיבור השקט של הנבחרת, היה כל כך מבויש כהרגלו על כר הדשא, שהוא לא נגע בגביע או הצטלם איתו עד שסטיבן אנזונזי, שהחליף אותו במהלך המשחק, ביקש מהשחקנים לתת לקשר צ'לסי את ההזדמנות.

This just happened pic.twitter.com/7lK2HgVdBA — Andy Scott (@andpscott) July 15, 2018 On dab paaaas noooouuuus @EmmanuelMacron ️ @paulpogba @equipedefrance pic.twitter.com/PRtsGKABOS — Benjamin Mendy (@benmendy23) July 15, 2018





