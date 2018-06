לפני פחות מ-24 שעות ריאל מדריד הפתיעה כשהודיעה על מינויו של ז'ולן לופטגי למאמנה החדש, וההשלכות עוד יותר דרמטיות. במסיבת עיתונאים היום (רביעי) הודיע נשיא ההתאחדות הספרדית, לואיס רוביאלס, על פיטוריו של לופטגי מהנבחרת, יומיים בלבד לפני משחקה הראשון במונדיאל מול פורטוגל.

בהתאחדות רתחו על המהלך של לופטגי וריאל מדריד, ומאז ההודעה על החתימה המנהל פרננדו היירו קיים שיחה מתוחה מאוד עם המאמן הבאסקי. רוביאלס היה נחוש לפטרו, וגם מחאות מצד השחקנים, כולל סרחיו ראמוס, אנדרס אינייסטה וג'רארד פיקה הבכירים, לא עזרו. העיכובים במהלך היום לפתיחת מסיבת העיתונאים ככל הנראה נבעו משיחות קדחתניות בתוך ההתאחדות לשקילת המהלך הדרמטי.

מסיבת העיתונאים שתוכננה לבוקר, נדחתה בשעה וחצי. בזמן הזה, ראשי ההתאחדות וז'ולן לופטגי דיברו בינהם, כאשר גם השחקנים ניסו לשכנע את נשיא ההתאחדות רוביאלס להשאירו בתפקיד. למסע"ת עצמה, לופטגי, שרק לפני 21 ימים האריך את חוזהו בנבחרת עד 2020, לא הגיע.

"נאלצנו להפסיק את הסיכום שיש לנו עם לופטגי", כך אמר הנשיא רוביאלס. "לופטגי היה מאמן מצוין, אבל לא נקבל התנהגות כזאת. המעבר שלו לריאל מדריד נעשה ללא ידיעתנו. אני לא מרגיש נבגד, אבל ככה זה לא אמור לעבוד".

הנשיא אישר שריאל פיצתה את ההתאחדות בשני מיליון יורו ואת העובדה שהשחקנים ניסו להתערב: "דיברתי עם השחקנים. הם יעשו את הכל כדי להצליח בטורניר. ההחלטה נעשתה בתמיכה מלאה של ההתאחדות".

