17:00 רוסיה – אורוגוואי: כמה כסף רוסיה עוד תעלה לארגון הזה? משחק שלא אמור להתפתח ל"קרבי" אחרי ששתי הנבחרות כבר הבטיחו את העלייה לשמינית הגמר, והיריבות האפשריות מבית ב' משחקות מאוחר יותר הערב, כך שאין לדעת באיזה מקום "עדיף" לסיים. מה שבטוח, הרבה צופים בעולם יעודדו דווקא את הנבחרת הרוסית, הודות לחסות מיוחדת של סוכנות ההימורים Paddy Power, שהצהירה לפני הטורניר שעם כל שער של המארחים היא תתרום 10,000 פאונד לארגוני זכויות להט"ב שונים. ספין נהדר על המדיניות הקשה של רוסיה כלפי הקהילה, דווקא במקום הכי מועד לפורענות – אצטדיון הכדורגל. בינתיים זה הולך מצוין עם 8 שערים בשני משחקים (הכי הרבה יחד עם אנגליה ובלגיה) ותמיכה מדמויות כמו קייטלין ג'נר. ואמוס ראסיה! I’m now a Russia fan! To find out why, check out my video below for @paddypower and then you can show support too via #RainbowRussians COME ON RUSSIA!” #ad For more information, check out: https://t.co/zEEHBeykFL pic.twitter.com/reGGbYRJxm — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) June 13, 2018 17:00 ערב הסעודית – מצרים: תופעת מוחמד סלאח הלכה רחוק מדי? בובה על חוט, פוליטיקאי מחושב או כוכב על להשכיר? החידה של מוחמד סלאח הופכת למורכבת עוד יותר בימים האחרונים, אחרי ביקור הנבחרת המצרית אצל הרודן הצ'צ'ני רמזן קארידוב. לסלאח עצמו הוענק תואר אזרח של כבוד בצ'צ'ניה, אף שלא נראה שהוא נלהב במיוחד מהמעמד. כמו כן זכור הביקור של קארידוב במתחם האימונים המצרי לפני המשחק הראשון בטורניר, לא מעט דייטים בשביל רודן עסוק וכדורגלן בטורניר חשוב. ה-CNN דיווח מעט אחר כך שסלאח מעוניין לנתק את קשריו עם ההתאחדות המצרית, לכאורה בשל ניצול מעמדו לצרכים פוליטיים – דיווח שהוכחש מכל וכל על ידי בכירי הנבחרת. פייק ניוז? היום בשעה 17:00 אולי נדע קצת יותר. 21:00 איראן – פורטוגל: קיירוש ישבור למולדת את הלב? קרלוס קיירוש מרגיש מאוד בבית, ודווקא באיראן. הפורטוגלי הוותיק שולט ביד רמה על הכדורגל האיראני כבר יותר מ-7 שנים ואת פרויקט הדגל שלו אנחנו רואים ברוסיה. אחרי שער עצמי שנתן לו ניצחון על מרוקו החזקה והפסד מכובד לספרד, חלום שמינית הגמר של קיירוש עדיין חי. המאמן שחסה בצילו של אלכס פרגוסון ונכשל בקבוצות גדולות כמאמן ראשי, פוגש דווקא את נבחרת הבית שלו, שגם אותה אימן, בדרך לאחד מרגעי השיא של הקריירה. "לא באנו כדי להפסיד בחן, באנו להתחרות", אומר קיירוש, שמודע גם לעדיפות של הפורטוגלים הערב, "הם מועמדים לזכייה, אבל הפילוסופיה שלנו לא משתנה. המשחק שלנו יתבסס על כבוד, ריאליזם ורומנטיקה". تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با اسپانیا مسکو را به مقصد کازان ترک‌ کرد A post shared by Iran Football Federation (@iran_football_federation) on Jun 18, 2018 at 8:41am PDT 21:00 ספרד – מרוקו: כמה עייף אנדרס אינייסטה? לולא טעויות של דויד דה חאה ואחרים מול פורטוגל, כנראה שהנבחרת של היירו הייתה היום עם 6 נקודות והרבה פחות התלבטויות לקראת המפגש עם מרוקו. תיקו אמנם יספיק לאדומים כדי לעלות לשמינית הגמר, אבל אי אפשר לזלזל בנבחרת מרוקאית שמגיעה משוחררת לגמרי ומוכשרת לעייפה. בגיל 34 אנדרס אינייסטה הוא עדיין אחד המנהיגים של הנבחרת ובלי ספק אחד הפליימייקרים החשובים שלה, אבל 90 דקות של מונדיאל הוא כבר לא עובר בקלות. במשחקים האחרונים הוחלף בדקה ה-70 ובדקה ה-69 - מספיק זמן כדי להשפיע (מסר את הכדור שהוביל לניצחון על איראן) ומספיק זמן למנוחה. סרחיו בוקסטס, השותף הוותיק לקישור של ברצלונה וספרד, אומר עליו שלמרות הגיל ולמרות ההצלחה הכבירה, הוא נראה "רעב מתמיד". שלא ייגמר לעולם, או לפחות לא בשבועות הקרובים. ⚽ ⚽ ���� ���� �������� A post shared by Andres Iniesta (@andresiniesta8) on Jun 23, 2018 at 1:41pm PDT





