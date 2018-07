A post shared by Offside Trap (@offsidetrap_) on Jul 5, 2018 at 5:52pm PDT 17:00 אורוגוואי – צרפת על מי להסתכל?



כמעט על בסיס יומי, גביע העולם מזמן מפגשים בין כוכבים שמשחקים באותם מועדונים. זה תמיד מעניין ומרגש, ובדרך כלל אחרי לחיצות הידיים כל קשר ידידותי נזרק לפח ורק צבעי הדגל נשארים. חוסה חימנז ודייגו גודין, צמד הבלמים האגרסיבי של אורוגוואי, יתמודד היום מול אנטואן גריזמן, החבר מאתלטיקו מדריד, שיוצב בחוד הצרפתי. זה לא עוד מפגש, שכן גריזמן מחשיב את עצמו ל"חצי" אורוגוואיי ואת דייגו גודין לחברו הטוב ביותר בקבוצה – "הוא זה ששכנע אותי לחתום באתלטיקו", סיפר גריזמן, וכשגודין וחימנז שבו לספרד ממשחק ההעפלה של הסלסטה למונדיאל, גריזמן הוא זה שחיכה להם בשדה התעופה עם מאטה, וכנראה לא דמיין שהתמונה תצוף דווקא השבוע.

הקשר של הצרפתי עם המדינה הקטנה הולך אחורה, עוד לתחילת הקריירה בסוסיאדד, והוא צוטט לא פעם מדבר בשבח הכדורגל שלה, אבל לא כולם מתרשמים. לואיס סוארז התייחס לזהות המאומצת של גריזו, ועקץ: "בסופו של דבר הוא צרפתי, הוא לא יבין את המנטליות של אורוגוואי ואת מידת ההקרבה שצריך כדי להצליח במדינה כל כך קטנה כמונו. אני לא יודע מה עובר לו בראש, אבל אנחנו מדברים על המונדיאל. זה משחק חשוב לנו, אני לא יודע אם הוא חשוב גם לו". ברקע, כמובן, מפגש הפסגה של פ.ס.ז' בין קיליאן אמבפה לאדינסון קבאני – שני כוכבי שמינית הגמר – השתתפותו של האחרון אגב עדיין מוטלת בספק בשל הפציעה במשחק מול פורטוגל. Un uruguayo más. Griezmann recibe a Giménez y a Godín en Madrid, con la camiseta de Uruguay y con mate. pic.twitter.com/lbN64Wjwx4 — Juez Central (@Juezcentral) October 12, 2017





מה לזכור?



• לא ישחקו בחצי הגמר אם יספגו צהוב: בטנקור באורוגוואי; ז'ירו, טוליסו, פוגבה ופאבאר בצרפת.

• ב-6 המפגשים האחרונים בין הנבחרות, צרפת לא כבשה

• זה יהיה המשחק ה-186 של אוסקר טבארז על הקווים של אורוגוואי, המאמן המבוגר אי פעם בשלב הנוק-אאוט.

• זה יהיה המשחק ה-186 של אוסקר טבארז על הקווים של אורוגוואי, המאמן המבוגר אי פעם בשלב הנוק-אאוט.

• את המשחק אגב ינהל דווקא ארגנטינאי – נסטור פיטאנה, ששפט גם את משחק הפתיחה והיה טוב מאוד עד כה בטורניר. ברזיל – בלגיה על מה להסתכל? בשולי הספסל הבלגי האיכות אמנם גבוהה, אבל לא בשמיים. אפילו ב-11 הקבועים אפשר למצוא שני שחקנים מהליגה הסינית הבינונית (ויטסל וקראסקו), ואת החולשה היחסית של המגנים - גם יפן הצליחה לחשוף. בקיצור, גם בדור המוזהב ישנם בנים פחות מבריקים, למרות ההייפ. עם זאת, כל הנוצץ בבלגיה – זהב טהור – והשלישיה המובילה של השדים כל כך טובה, שההיעלמות הקולקטיבית שלה מול יפן צריכה בעיקר להדליק נורת אזהרה. למעשה, עד להתקפה האחרונה שהכריעה את המשחק, אפילו הגאון דה ברוינה היה בהילוך מנטלי נמוך, כשהזאר ולוקאקו לא באים לידי ביטוי והאחרון ממעט ליזום. אולי ככה זה עם ילדי פלא – אם זה לא בא בקלות, זה לא שווה. שער השוויון עצמו הגיע מהלוחם התמידי, מרוואן פלאיני, שמוציא גלונים של לימונדה מליים מצומק של כישרון וחושף מה באמת חסר בחבורה של מרטינז – מנהיג, או לפחות מישהו רע שכל האמצעים כשרים עבורו. בשל צבירת צהובים, ברזיל תחסר את קאסמירו, אולי השחקן הכי "רע" בסגל שלה, מה שעשוי לאוורר מעט (ממש מעט) את מרכז המגרש ולהשאיר בו קצת חמצן לבעירה. אם אחד הכוכבים באדום רוצה להתפוצץ, זאת ההזדמנות.

מה לזכור? • לא ישחקו בחצי הגמר אם יספגו צהוב: קוטיניו, ניימאר ופליפה לואיש בברזיל; מונייה, דה ברוינה, טילמנס, ורטונחן ודנדונקר בבלגיה.

• המפגש האחרון בין השתיים היה בשמינית הגמר של מונדיאל 2002. ברזיל ניצחה 2-0 משערים של ריבאלדו ורונאלדו.

• כל ביקור של בלגיה בשלב הנוק-אאוט הסתיים בהדחה מול אלופת עולם לשעבר.

• לברזיל זהו רבע הגמר השביעי ברצף.





