"שחררו את פלסטין". אולי זה לא מפתיע, אבל החתימה של רובי קין, אגדת כדורגל באי הבריטי ובכל אירופה, גררה לא מעט תגובות - חלקן גם פוליטיות. ברחבי הרשת כתבו לא מעט גולשים ביקורות על החלוץ לשעבר שבחר לתפקיד האימון הראשי הראשון שלו דווקא בקבוצה ממדינה "פשיסטית", לדבריהם.

רשת I24NEWS, שמפיצה את חדשות ישראל לעולם באנגלית, פרסמה בטוויטר את החתימה של קין במכבי ת"א ובתגובה ספגה לא מעט תגובות כמו "שחררו את פלסטין", "התנחלות לא חוקית", ו-"תתבייש רובי קין".אבל הגדיל לעשות ברנדן קירן-בראון, מרצה באוניברסיטת דאבלין, שציטט את הציוץ וכתב: "תתבייש רובי קין. רודף אחרי שקלים ללא בושה. שובר את הקו של ה-BDS. אנחנו עומדים לצד אלה שחולמים לשחק בחופש ומתאבלים על אלה שמעולם לא זכו להזדמנות לחיות, שלא לדבר על לשחק" וסיים עם שמות של 3 שחקני כדורגל שמצאו את מותם כביכול בפעולות של צה"ל.

Shame on Robbie Keane.



You may shamelessly chase the NIS and break the call for #BDS



We stand in solidarity with those who dream of playing in freedom & mourn those who never got the chance to live, let alone play.



Ahmed Daraghma

Ghassan Balawi

Ayman al-Kurd#FreePalestine https://t.co/T7KmDWxgx2