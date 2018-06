צילום: ספורט 5 זה כבר הפך לשגרה. רפאל נדאל זכה הערב (ראשון) ברולאן גארוס בפעם ה-11 והשיג את הגראנד סלאם ה-17 שלו בקריירה. השור ממאיורקה לא התקשה מול דומיניק תים, השיג 4:6, 3:6, 2:6 והשלים את המשימה והתקרב לכדי שלושה מייג'ורים בלבד מהנמסיס רוג'ר פדרר. פעם נוספת, נדאל הציג לראווה את העליונות שלו על חימר. השור ממאיורקה סיפק טניס מרשים לכל אורך הטורניר, הפסיד במערכה אחת בלבד לכל אורכה ונראה שפשוט אי אפשר לעצור אותו על המגרש בפאריס. בכך, הוא שמר על התואר שלו מהשנה שעברה והשיג את התואר ה-79 שלו בקריירה, שביסס אותו במקום הרביעי בעידן הפתוח.

It never gets old, does it @RafaelNadal?



The King of Clay captures his 11th Roland-Garros title 6-4 6-3 6-2.



Rien n'arrête Rafa ! 11e titre pour l'Espagnol ici à Roland-Garros et son 57e titre sur terre-battue.



https://t.co/xP28FRO671 pic.twitter.com/UzI4tcyikb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018

בכל גמר רולאן גארוס אליו העפיל נדאל - הוא ניצח, וגם הפעם לא התכוון להרוס את המאזן המרשים שלו. השור ממאיורקה לקח פיקוד כבר מהפתיחה, שבר בהזדמנות הראשונה שלו ועשה זאת פעם נוספת בדרך לניצחון במערכה הראשונה ומשם לניצחון קליל. מן העבר השני, תים בן ה-24 העפיל לראשונה לגמר מייג'ור והתסמך על הנתון שהוא היחידי שהצליח לנצח את נדאל על חימר מאז 2016. האוסטרי לא עשה חיים קלים לשור ממאיורק ונלחם על כל נקודה, אבל פשוט לא היה יכול לחבטות העוצמתיות והעליות הרבות לרשת. למרות זאת, המדורג שמיני בעולם יכול להיות מרוצה מהיכולת שהציג לאורך כל הטורניר ולהיות אופטימי לקראת העתיד. בעוד פחות מחודש, ווימבלדון ייצא לדרך. נדאל יגיע במומנטום מדהים ועם הרבה מוטיבציה להשיג יותר מגראנד סלאם אחד זו השנה השנייה ברציפות, אבל יקבל פייט רציני הרבה יותר מזה שהיה לו על החימר בפאריס. עם הפסד אחד ב-27 המשחקים האחרונים שלו יש לו הרבה על מה להסתמך. .@RafaelNadal is unstoppable.



Match report: https://t.co/xP28FRO671 #RG18 pic.twitter.com/TDlQUlSOCK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018 מהלך המשחק

נדאל פתח את המשחק בצורה קשוחה מאוד והשיג ניצחון על האפס במשחקון ההגשה הראשון שלו, למרות שהגיש פעמיים היישר לרשת. 0:1. במשחקון הבא, השור ממאיורקה הצליח לשבור את ההגשה של תים, ללא יותר מדי בעיות ולעלות ל-0:2 מהיר. האוסטרי לא התייאש, הגיב עם שבירה משלו במשחקון הבא וצימק ל-2:1. בסיומו של משחקון הפכפך, תים הציל נקודת שבירה והשווה ל-2:2. שני הטניסאים המשיכו לשמור על ההגשות שלהם בעוד תים עשה זאת במשחקון ארוך במיוחד תוך שהוא מציל נקודת שבירה. במצב של 4:5, נדאל התעלה, שבר פעם נוספת והשלים 4:6 וניצחון במערכה הראשונה. Eleven in his sights…@RafaelNadal cool under pressure to take the first set 6-4 over Thiem.



Le break qui vient au bon moment pour Rafa Nadal qui remporte le 1e set 6-4, malgré une belle résistance de Thiem qui fini par craquer !#RG18 pic.twitter.com/T5ZrY5MI0c — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018 נדאל פתח מצוין (GETTY) | צילום: ספורט 5 המומנטום נשאר לצידו של נדאל גם במערכה השנייה, בה הצליח לשבור פעם נוספת במשחקון ההגשה הראשון של תים, שכבר הציל ארבע נקודות שבירה, ועלה ל-0:2. תים הראה הרבה קשיחות ולא עשה חיים קלים לנדאל, אבל התקשה להתמודד עם החבטות העוצמתיות שלו, אבל השיג שני ניצחונות על האפס עם ניצחון של נדאל בתווך וזה 2:4 לשור ממאיורקה. משחקון ארוך ומסקרן הסתיים בכך שנדאל מציל נקודת שבירה תוך שהוא מתזז את תים קרוב לרשת. המדורג ראשון בעולם טייל גם במשחקון הבא, השלים 3:6 ו-0:2 במערכות. https://t.co/ews7dgHe1E pic.twitter.com/gby7hXdQvP — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 10, 2018 Thank you @rolandgarros for the invite to see the legend @RafaelNadal. He won the French Open for the 11th time pic.twitter.com/fRGEa16JRR — Mario Götze (@MarioGoetze) June 10, 2018 השלים 2:6 וזכה ברולאן גארוס. תים ניסה לעשות שריר ובמשחקון הראשון של המערכה השלישית חזר משלוש נקודות שבירה לניצחון 0:1. נדאל לא נבהל, שמר על ההגשה במשחקון הבא ובזה שלאחר מכן הצליח להשיג את השבירה המיוחלת ולעלות ל-1:2. השור ממאיורקה ביקש זמן טיפול לאצבע שלו במהלך המשחקון הרביעי, מה שלא מנע ממנו להשיג בו ניצחון. 1:3. שני הטניסאים שמרו על ההגשות שלהם עד שהשור שבר פעם נוספת ועלה ל-2:5. תים עוד הספיק לעשות צרות במשחקון האחרון, אבל נדאל לא איכזב,





