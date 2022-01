בפעם הראשונה מזה 44 שנה - זה קרה: הקהל האוסטרלי רואה במו עיניו אלופה תוצרת בית. אשלי בארטי זכתה היום (שבת) באליפות המקומית, לאחר שגברה 3:6, 6:7 על דניאל קולינס האמריקנית. בארטי הזיעה לא מעט במהלך המערכה השנייה, כשכבר היתה בפיגור 5:1, אבל בסופו של דבר בעזרת כוח הרצון שלה - והתמיכה של הקהל הביתי - היא תניף תואר גרנד סלאם שלישי בקריירה, ללא שהשמיטה אף מערכה בדרך (אפילו לא היום).



מחמאות גדולות מגיעות לקולינס, שהגיעה לגמר הגרנד סלאם הראשון בחייה, ובמהלך המערכה השנייה אף היה נראה שתהיה הראשונה "לגנוב" מערכה מהמדורגת ראשונה בעולם, אבל בסופו של דבר היא נכנעה למרות יתרון מבטיח של 1:5. קולינס בת ה-28, שבשנה שעברה הודחה באליפות אוסטרליה כבר בסיבוב השני, התעלתה על הישג השיא שלה מ-2019 (חצי גמר) - ותקווה שב-2022 היא תוכל גם לרשום גרנד סלאם ראשון בקריירה.

והיום הזה (לילה בשעון שלהם) הוא של אוסטרליה, שרואה מנצחת ראשונה בבית מאז כריס אוניל, שגברה על בטסי נאגלסן האמריקנית בשנת 1978 בתוצאה זהה להיום - 3:6, 6:7. רצף של ארבעה עשורים נשבר, על ידי טניסאית ענקית.

Game, set, match



Ashleigh Barty has beaten Danielle Collins 6-3 7-6 to become the first Aussie #ausopen champion since 1978!



She is now a three-time Grand Slam champion! #bbctennis — BBC Sport (@BBCSport) January 29, 2022

World No. 1 Ash Barty conquers her home Slam. pic.twitter.com/u3Vrvzsfpa — US Open Tennis (@usopen) January 29, 2022

Trophy Ashleigh Barty has beaten Danielle Collins 6-3 7-6 to clinch #AustralianOpen



Australian has its first Australian Open singles champion in 44 years#AusOpen • #AO2022@ashbarty pic.twitter.com/yii8w3B10T — DD News (@DDNewslive) January 29, 2022