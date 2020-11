עונת הפורמולה 1 נכנסה הערב (ראשון) ליישורת האחרונה עם הגרנד פרי של בחריין, שהעלה זכרונות פחות נעימים לחובבי הענף. כבר בהקפה הראשונה של המרוץ רומן גרוז'אן נקלע לתאונה מחרידה כאשר הצרפתי נכנס בעוצמה במעקה הבטיחות ורכבו עלה באש תוך שניות ספורות.

למזלו של גרוז'אן הנהג היה עירני מספיק כשהוא נמלט מרכבו לפני שהתרחש אסון גדול. אפשר להגיד שהנהג של האס יצא בזול כאשר הדיווחים אומרים שהוא נפגע בצלעות והוא גם סובל מכוויות קלות. בעקבות זאת הצרפתי הובהל לבית החולים הקרוב והמרוץ חודש אחרי שעה וחצי.

גרוז'אן, שיסיים את חוזהו עם הקבוצה האמריקאית בתום העונה אחרי חמש שנים יקווה להתאושש בזמן כדי לחזור לנהוג בשני המרוצים האחרונים של העונה, שיתקיימו בבחריין ובאיחוד האמירויות.

