הגדולה מכולן: ביילס - המעוטרת בהיסטוריה

pic.twitter.com/6MH8yKy2f4 — NowThis (@nowthisnews) October 13, 2019 כשהיא רק בת 22, סימון ביילס הוכתרה היום (ראשון) למתעמלת הגדולה בהיסטוריה. האמריקנית הוסיפה למאזנה שתי מדליות זהב נוספות באליפות העולם שנערכה בשטוטגרט, מה שהעלה את הכמות הכוללת שלה ל-25 מדליות (18 מתוכן מוזהבות). בכך, שברה את שיאו של המתעמל ויטאלי שרבו (בלארוס), שעמד על 23 מדליות בלבד, והפכה לטובה ביותר מבין כלל המתעמלים, גברים או נשים. ביילס סיימה היום את תרגיל הקורה בתוצאה של 15.066 נקודות, וגברה על ליו טינגטינג; ולאחר מכן זכתה בזהב גם בתרגיל הקרקע, עם ניקוד של 15.133, והיא סיימה את האליפות עם חמש מדליות, כולן מזהב (מתוך שמונה מדליות בסה"כ של המשלחת האמריקנית, שעומדת בראש טבלת הזכיות).



הניצחון של ביילס לא היווה הפתעה לאף אחד, אבל התגובה הנלהבת שלה להישג, כפי שהשתקף על לוח התוצאות, הוכיחה את רמת המוטיבציה שיש בה. כעת, היא תנסה לשחזר את ההישג הנהדר שלה מריו 2016 גם בטוקיו: בברזיל, כזכור, היא סיימה עם חמש מדליות - ארבע מזהב ועוד אחת מארד. וכצפוי, גם הברכות לא איחרו לבוא: MOST. DECORATED. EVER.



